Há uma nova versão do Porsche Taycan - o GTS - e um novo estilo de carroceria - o Sport Turismo

(Pocket-lint) - A Porsche expandiu suas ofertas para os modelos elétricos Taycan, lançando um GTS. O modelo GTS fica entre o Taycan 4S e o Taycan Turbo, o que significa que agora há dez modelos Taycan na família.

O GTS estará disponível tanto como uma variante do Taycan quanto com um estilo semelhante ao Cross Turismo , embora esta seja na verdade uma nova versão, chamada de Taycan Sport Turismo. A ideia é criar um terceiro estilo de corpo para que você tenha o Taycan, Taycan Cross Turismo e Taycan Sport Turismo.

O Cross e o Sport parecem semelhantes à primeira vista, mas o Sport Turismo não possui nenhum elemento offroad que foi oferecido no Cross Turismo. Isso significa que você tem todo o desempenho de estrada do Taycan, com toda a praticidade da Cruz.

Você terá dificuldade em distingui-los - exceto pelos arcos das rodas pretas reforçadas no Cross Turismo - e talvez os trilhos do telhado.

O GTS está sendo apresentado como uma escolha esportiva, com ajustes externos para torná-lo um pouco mais agressivo - há mais elementos pretos, assim como o emblema do GTS no interior.

É o poder que realmente o diferencia. Há um arranjo de motor duplo com rodas dianteiras e traseiras sendo acionadas quando necessário.

Há uma bateria de 93,4 kWh com uma saída padrão de 380 kW dos motores - isso pode ser aumentado para 440 kW no controle de lançamento.

A velocidade máxima é de 250 km / h (155 mph), enquanto o alcance é de 504 km (313 milhas). O 0-60 mph é dado como 3,5 segundos. Estas são as estatísticas do Taycan GTS - o Taycan Sport Turismo GTS é essencialmente o mesmo, com um alcance ligeiramente reduzido para 304 milhas.

Há também uma nova opção inteligente - o teto Sunshine Control. Isso permitirá que você altere os segmentos do telhado de transparente para opaco com o toque de um dedo nos controles. Você pode ver isso em ação no vídeo promocional um tanto exagerado da Porsche.

O Taycan GTS custará £ 104.190 no Reino Unido, enquanto o Taycan GTS Sport Turismo custará £ 104.990. Nos EUA, custará US $ 131.400 para o Taycan GTS, enquanto o Taycan GTS Sport Turismo custará US $ 133.300.