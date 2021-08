Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Porsche Taycan é sem dúvida um dos carros esportivos totalmente elétricos mais impressionantes do mercado. E a partir de setembro, o modelo de 2021 trará consigo um alcance maior e um punhado de benefícios adicionais em relação ao original.

A Porsche diz que o Taycan não terá um valor de milhagem WLTP aumentado - que, permanecendo em 301 milhas por carga máxima, não é tão ruim de qualquer maneira - mas que seus números do mundo real serão melhorados.

Como? Alterando a forma como os motores operam. "Nos modos Normal e Range, o motor elétrico dianteiro é quase completamente desacoplado e desenergizado na faixa de carga parcial nos modelos de tração nas quatro rodas", diz o comunicado de imprensa da Porsche. "Além disso, nenhuma direção é transmitida a nenhum dos eixos quando o carro está parando ou parando."

Quando testamos o Taycan no outono de 2020, ele alcançou quase 250 milhas por carga, então qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a atingir a classificação real de 300 milhas seria ótimo. Embora você precise dirigir de uma maneira para alcançá-lo - nada de 0-62 mph em 2,6 segundos apaga as luzes, hein?

Não é apenas o alcance que está ganhando impulso, com o 2021 Taycan também integrando profundamente o Android Auto ao sistema Porsche Communication Management (PCM) e adicionando Remote Park Assist pela primeira vez - o último, dado o quão baixo e amplo carro, trará o benefício de estacionamento controlado por telefone, enquanto não estiver no veículo.

E se você realmente quiser ir com tudo, o Taycan também virá com novas pinturas, incluindo (imagem incorporada acima) o vermelho Rubystone clássico e (não ilustrado e totalmente menos clássico) Verde ácido. Se você está gastando seis dígitos em um carro, droga, essa com certeza é outra maneira de se destacar, certo?