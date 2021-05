Um Porsche Macan totalmente elétrico está a caminho para 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma versão totalmente elétrica do Porsche Macan foi confirmada e chegará em 2023. Sabemos disso porque - após testes no Centro de Desenvolvimento da Porsche em Weissach - um protótipo do carro foi fotografado nas estradas da Alemanha.

O diretor de engenharia da Porsche tem conversado com o TopGear da BBC sobre o novo veículo que tem o nome comercial de E Macan.

Michael Steiner diz: "Será parecido com um Porsche típico e atenderá às suas expectativas de um veículo elétrico. É um Macan típico, mas muito mais moderno e esportivo." O Macan é o mais vendido da Porche, então este é um veículo chave para a marca, embora Steiner esteja claro que também haverá uma nova versão do motor de combustão padrão Macan antes de 2023.

As imagens do veículo mostradas online apresentam vários elementos disfarçados, mas é claro que o capô tem um design muito inferior ao do Macan atual, mais em comum com os carros esportivos Porsche.

Será com tração nas quatro rodas (embora a tração nas duas rodas também possa estar disponível) e usará os mesmos 800 W elétricos do Porsche Taycan, com frenagem regenerativa eficiente ao acelerar e frear.

Haverá também vários modelos, como você pode esperar, que podem atingir as alturas de uma bateria de 100 kWh usando a plataforma elétrica de plataforma premium (PPE) do Grupo Volkswagen também sendo usada por outras marcas. Steiner descarta uma versão híbrida plug-in (PHEV) do Macan.

"Nosso objetivo principal é reduzir o peso e o tempo de carga dos atuais 20 minutos. Estamos convencidos de que a infraestrutura das rodovias deve ser melhorada. Planejamos aumentar um pouco o alcance, mas não temos como objetivo o campeonato mundial."

"Ele dirigirá como um Porsche. Parecerá um Porsche, terá a sensação de um Porsche e terá a alma de um Porsche. Terá tudo o que o Macan atual tem para tecnologia de desempenho e, além disso, tecnologia elétrica de ponta da Taycan. "

Haverá também muitos testes virtuais, economizando tempo e custos. Existem 20 protótipos digitais para fins de simulação em uma série de categorias de desenvolvimento, como aerodinâmica, gerenciamento de energia, operação e acústica.

"Coletamos regularmente os dados de vários departamentos e os usamos para construir um veículo virtual completo, o mais detalhado possível", explica o Dr. Andreas Huber, gerente de protótipos digitais da Porsche. Isso permite que os problemas sejam identificados e resolvidos rapidamente.

Steiner diz que metade das vendas da Porsche serão EV ou PHEV em 2025. Quando o Macan totalmente elétrico for lançado em 2023, ele terá coberto cerca de três milhões de quilômetros de teste em todo o mundo.

Escrito por Dan Grabham.