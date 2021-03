Porsche Taycan Cross Turismo é o carro elétrico para aventureiros exigentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Porsche revelou a mais recente adição à família Taycan, o Porsche Taycan Cross Turismo.

Baseado no Porsche Mission E Cross Turismo, este é um CUV, um crossover utilitário, que busca dar a você um desempenho esportivo na estrada, mas com um pouco mais de praticidade. Há alguma semelhança com o Porsche Panamera existente, mas com o Cross Turismo seguindo em uma nova direção futurística.

A Porsche está empenhada em empurrar o lado do estilo de vida deste carro, apimentando o lançamento para falar sobre esqui ou mountain bike e mostrando o Cross Turismo fluindo pela neve, grama e em trilhas de cascalho. Não é apenas uma besta para a estrada - embora, obviamente, também vá funcionar a uma velocidade alucinante.

Há até um pacote off-road opcional que aumentará a distância ao solo em 30 mm, com suspensão pneumática adaptável padrão em todos os modelos, de modo que, quando você bater no rufo, possa manter a barriga fora da lama.

Os melhores carros elétricos 2021: os melhores veículos movidos a bateria disponíveis nas estradas do Reino Unido Por Chris Hall · 4 Março 2021

Padrão para todos os quatro modelos é a bateria de 93,4 kWh, sustentando as diferentes versões deste carro: Taycan 4 Cross Turismo, Taycan 4S Cross Turismo, Taycan Turbo Cross Turismo e Taycan Turbo S Cross Turismo. Veja como eles se dividem:

Taycan 4 Cross Turismo, 280kW (380PS), potência de overboost para Launch Control 350kW (476PS), 0-100kmh em 5,1 segundos, velocidade máxima 220 kmh, alcance (WLTP) 389-456km

Taycan 4S Cross Turismo, 360kW (490PS), potência de overboost com Controle de Lançamento 420kW (571PS), 0-100kmh em 4,1 segundos, velocidade máxima de 240kmh, alcance (WLTP) 388-452km

Taycan Turbo Cross Turismo, 460kW (625PS), potência de overboost com Controle de Lançamento 500kW (680PS), aceleração 0-100kmh em 3,3 segundos, velocidade máxima 250kmh, alcance (WLTP) 395-452km

Taycan Turbo S Cross Turismo, 460kW (625PS), potência de overboost com Controle de Lançamento 560kW (761PS), 0-100kmh em 2,9 segundos, velocidade máxima 250kmh, alcance (WLTP) 388-419km

Enquanto o carro fica na mesma plataforma do sedã Taycan , a linha do teto mais longa dá mais espaço para os passageiros traseiros e para a bagagem.

Há a opção de um teto de vidro para iluminar o interior, enquanto os trilhos de teto adicionam mais opções de transporte de carga.

A Porsche já entregou mais de 20.000 modelos Taycan e o novo Taycan Cross Turismo se juntará a eles no verão de 2021. Os preços ainda não foram confirmados.

Escrito por Chris Hall.