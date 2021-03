Porsche Taycan Cross Turismo: como assistir online o lançamento de hoje

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Porsche está se preparando para lançar seu próximo carro elétrico, o Porsche Taycan Cross Turismo.

Baseado no Mission E Cross Turismo apresentado em 2018, o novo modelo pega a fórmula elétrica da Porsche e a aplica em algo um pouco maior e mais prático, dando a você um pouco mais de espaço - como o Panamera .

Aqui está tudo o que você precisa saber.

O lançamento do novo Porsche Taycan Cross Turismo acontecerá às 16:00 CET em 4 de março de 2021. Aqui estão os horários internacionais:

São Francisco - 07:00 PST

Nova York - 10:00 EST

Londres - 15:00 GMT

Berlim - 16:00 CET

Nova Delhi - 20:30 IST

Pequim - 23:00 CST

Sydney - 02:00 AEDT 5 de março

A Porsche transmitirá o evento ao vivo e incorporamos o stream acima para que você possa assisti-lo aqui mesmo.

Embora grande parte do Cross Turismo seja semelhante aos modelos Taycan que já foram lançados, ele tem um perfil mais longo, com um teto estendido que significa mais espaço para os passageiros traseiros - e mais espaço para o porta-malas.

Este é um carro projetado para ser mais prático. Os trilhos de teto são padrão, por exemplo, enquanto o compartimento de carga traseiro é projetado para ser mais confortável para aqueles que gostam de fazer algo mais aventureiro do que apenas dirigir para o escritório.

Isso se reflete na suspensão também: este carro pode andar mais alto do que os modelos Taycan, dando um pouco mais de folga para estradas menos uniformes - também terá tração nas quatro rodas, com um arranjo de motor duplo para garantir desempenho em qualquer terreno .

No fundo, no entanto, esperamos um carro que dê continuidade à experiência Taycan do interior e isso não é ruim.

Escrito por Chris Hall.