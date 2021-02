Porsche provoca Taycan Cross Turismo, um EV de desempenho mais prático

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles que observaram os conceitos da Porsche nos últimos anos, se lembrarão do Mission E Cross Turismo . Enquanto o Taycan foi revelado em 2018 , a versão um pouco mais ousada, o Cross Turismo estava esperando nos bastidores.

Essa espera está chegando ao fim. Com o lançamento do carro previsto para 4 de março, a Porsche nos deu uma prévia do novo modelo, detalhando algumas das mudanças que você espera dos modelos Taycan existentes.

O grande problema é que o perfil do Taycan é bem diferente, com aquele teto mais comprido resultando em mais altura na parte traseira do carro. Assim como no Panamera, haverá mais espaço na traseira do carro.

Isso vai dar aos passageiros de trás mais espaço e também permitir um bagageiro / porta-malas mais prático e espaço de carga. Também existe a opção de teto, maciço ou de vidro, este último tornando as coisas ainda mais espaçosas.

Dirigindo o novo modelo, Stefan Weckbach, chefe de produto da Porsche Taycan, chama atenção para os trilhos do teto e diz que escolheria o Cross Turismo porque gosta de mountain bike e precisa de espaço.

Isso aponta para um carro que é muito mais prático do que o esportivo Taycan, com um modelo de direção CUV para aumentar a altura do passeio e torná-lo mais adequado para estradas um pouco mais irregulares.

Junto com a notícia de que o Cross Turismo será um arranjo de motor duplo para tração nas quatro rodas, esperamos que esta seja a opção prática para quem vai esquiar nos Alpes no fim de semana.

Esperamos ver todas as opções em breve, e os pedidos devem ser abertos em breve.

Escrito por Chris Hall.