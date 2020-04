Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Atualmente, um dos principais requisitos para qualquer usuário de carro em conectividade. Com pessoas tão acostumadas com a conveniência que os smartphones trazem para a vida moderna, transportá-las para o seu carro está no topo da lista.

Ninguém quer comprar um Porsche clássico e, em seguida, tem cabos e suportes de para-brisa espalhados por todo o lugar, para que você possa fazer algo tão simples quanto tocar no Spotify ou navegar com o Waze .

Felizmente, a Porsche viu a luz e mudou-se para oferecer alternativas oficiais às unidades 1-DIN e 2-DIN usadas em muitos de seus modelos mais antigos da Porsche. Isso significa que você pode ter a maravilhosa pureza (e talvez acessibilidade?) De um Porsche antigo, bem como a conveniência do Apple CarPlay e de um rádio DAB +.

Existem dois estilos diferentes. O Porsche Classic Communication Management (PCCM) é uma única unidade DIN que substituirá a unidade que veio como padrão. Caberá modelos desde os primeiros 911 carros da década de 1960 até os da década de 1990, o 993. A Porsche diz que funcionará com modelos anteriores e médios, mas pedimos à Porsche antes que você mergulhe.

O PCCM possui um visor colorido de 3,5 polegadas no meio, dois botões giratórios e seis botões, é estilizado para combinar com o resto do carro e carrega o logotipo da Porsche , para que ele se encaixe perfeitamente. Ele suporta Apple CarPlay e DAB + para rádio digital , enquanto também suporta cartão SD, USB e Bluetooth.

Ele também suporta o mapeamento via cartão SD que você pode obter da Porsche, embora se você estiver usando o Apple CarPlay, provavelmente ficará mais feliz usando o Waze, Google Maps ou Apple Maps, em vez de um sistema que desatualizará lentamente .

O PCCM Plus é o modelo 2-DIN, adequado para carros 911 da geração 996 e para o 986 Boxster da década de 1990.

O PCCM Plus possui uma tela colorida de 7 polegadas maior, permitindo muito mais espaço para você jogar. Ele fornecerá todas as funções que você obtém da unidade menor, mas obviamente você tem muito mais espaço na tela - há uma vantagem adicional de que esta unidade também suporta o Android Auto .

Você pode obter o PCCM e o PCCM Plus diretamente dos centros da Porsche ou através do Porsche Classic online . É recomendável que você obtenha o Porsche adequado para você. O PCCM, o modelo 1-DIN custará 1439,89 € e o PCCM Plus, o modelo 2-DIN custará 1606,51 €.