A tração nas rodas traseiras de nível básico Porsche Taycan planejada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Porsche Taycan é uma família em expansão, com a confirmação de que existem planos para uma opção mais barata de tração nas duas rodas.

O Taycan foi originalmente lançado como um sedã esportivo de quatro portas em 2019 com o emblema Turbo e em duas versões diferentes - Turbo S e Turbo. Isso foi seguido pelo Taycan 4S , largando o nome Turbo, mas ainda oferecendo tração nas quatro rodas. Este último modelo foi anunciado alguns meses após o lançamento inicial.

Ter um modelo exclusivo de tração nas duas rodas pode não parecer tão ruim, mas o objetivo aqui é reduzir o preço para tornar o Taycan mais acessível a mais clientes. Não está apenas perdendo a tração nas quatro rodas, mas também recebendo uma bateria menor para manter o preço sob controle. Não há nenhuma palavra sobre o que pode ser chamado, mas estamos pensando se o Taycan 2S pode ser considerado.

De acordo com o diretor de pesquisa e desenvolvimento da Porsche, Michael Steiner - conversando com a Car Magazine - o Taycan 2WD será um modelo de tração traseira (é claro) e provavelmente será lançado primeiro na China, onde "condições climáticas" significam que você não precisa de tudo - Wheel Drive.

Isso afetará o desempenho, mas, para o executivo típico que procura um carro elétrico premium para correr para o escritório, o desempenho geral provavelmente não é a coisa mais importante.

Espera-se que o Porsche Taycan mais barato apareça no Reino Unido em 2021, mas não há nenhuma palavra sobre o que pode custar. A Car Magazine sugere que custará cerca de 77.000 libras, o que o traria abaixo do preço do atual Tesla Model S de nível básico.

Embora o Tesla tenha motores duplos, tração nas quatro rodas e desempenho empolgante, um Taycan com tração traseira pode ser popular entre os proprietários da Porsche: poderia ser mais leve graças à bateria menor e a tração nas rodas traseira e Porsche andam de mãos dadas . A verdadeira questão é: com quanto desempenho resta jogar?