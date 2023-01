Polestar retirou as capas da Polestar 3 à medida que a marca se desloca para o território dos SUV. Com a Polestar 2 a ser amplamente elogiada, o próximo passo é para o amplamente contestado espaço de SUV de tamanho médio no final do mercado de luxo.

A Polestar é uma marca totalmente eléctrica, que retoma o nome do braço de desempenho da Volvo, mas agora sob o guarda-chuva da marca-mãe Geely. O modelo anterior foi muito bem posicionado como salão executivo e o novo modelo estenderá o apelo àqueles que desejam um SUV familiar de luxo.

O que distingue o Polestar 3 de outros SUV é o nível de nerdismo que transporta, como a redacção no corpo e os ângulos à volta das luzes e da asa dianteira do avião. Há uma dose pesada de ficção científica sobre tudo isto, como algo que se encontraria num carro do futuro.

E a tecnologia não pára por aí, pois o Polestar detalha o que está a alimentar tudo a bordo: há o computador central Nvidia Drive, que trata dos dados que o carro recolhe de todos os seus sensores, utilizando a IA para executar as funções de assistência ao condutor.

Estamos a falar de cinco módulos de radar, cinco câmaras externas, 12 sensores ultra-sónicos externos, enquanto que existem módulos de radar internos para segurança, bem como câmaras para rastrear o estado de alerta e bem-estar do condutor.

O Pacote Piloto opcional (montado como padrão para a primeira edição) irá preparar o carro para a condução autónoma, adicionando mais hardware para dar uma imagem precisa do ambiente 3D do carro.

O sistema de info-entretenimento situa-se na plataforma Snapdragon Cockpit - parte do Snapdragon Digital Chassis - enquanto a interface do utilizador é o Android Automotive, com um ecrã central de 14,5 polegadas.

Passando ao carro real, existe uma enorme bateria de 111kWh (107kWh utilizável), que suporta até 250kW de carga e que, segundo se diz, devolve 379 milhas de alcance. No lançamento será uma configuração de motor duplo com 360W de potência proveniente dos dois motores, enquanto que o Performance Pack saltará isso até aos 390W.

Fará 0-62mph em 5 segundos (4,7 com o Performance Pack), enquanto o eixo traseiro pode desacoplar para que possa conduzir no eixo dianteiro apenas para aumentar a eficiência.

Quanto ao interior, há uma estética moderna com opções para diferentes acabamentos e materiais, incluindo lã, couro certificado de bem-estar e MicroTech, em acabamentos escuros e claros. O tejadilho panorâmico é de série, tal como a suspensão controlada por ar, e nas primeiras edições, um sistema de som Bowers & Wilkins de 25 altifalantes com Dolby Atmos.

Trata-se, numa palavra, da manifestação mais nerd de um carro que vimos até agora e a má notícia é que não vai sair barato: o Polestar 3 vai custar a partir de £79.900 quando for lançado em 2023. No entanto, as pré-encomendas abrem imediatamente.