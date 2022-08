Polestar O2 Concept para entrar na produção como Polestar 6

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O conceito de roadster elétrico da Polestar se tornará um modelo de produção completa, graças à resposta esmagadora depois de ter estreado em Los Angeles na primavera e estrelado no Goodwood Festival of Speed, no Reino Unido, neste verão.

O nome é para mudar de Polestar O2 Concept para Polestar 6, enquanto também não está claro se a versão para o consumidor manterá o drone autônomo incluído que apareceu para gravar seqüências cinematográficas de direção durante a viagem.

No entanto, duvidamos que muitos ficarão muito chateados para perder o gizmo, considerando que o Polestar 6 virá com um trem de força motorizado duplo que produz 884 cavalos de potência. Ele atingirá 0-100km/h (0-60mph) em menos de 3,2 segundos.

O carro será um conversível hard top e haverá 500 unidades numeradas de um modelo especial "LA Concept" a ser feito inicialmente. Este terá o exterior exclusivo azul-celeste, como encontrado na versão mostrada em Los Angeles e Goodwood. Também contará com as exclusivas rodas de 21 polegadas do O2 Concept.

A única grande ressalva é que você precisará ser paciente para colocar suas mãos em uma. O Polestar 6 não deve ser lançado totalmente até 2026.

Dito isto, pelo menos lhe dá muito tempo para economizar por um.

