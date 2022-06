O Polestar 5 será um GT esportivo de 650kW, com vencimento em 2024

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Polestar nos deu um vislumbre do Polestar 5, seu carro GT de quatro portas baseado no protótipo Precept.

Uma das coisas mais interessantes sobre o Polestar 5 é que ele se baseia no Preceito Polestar, um modelo conceitual que a Polestar revelou em 2020, que irá essencialmente entrar em produção com relativamente poucas mudanças.

"O público disse: 'Queremos isso', então decidimos construí-lo", disse Thomas Ingenlath, CEO da Polestar, em setembro de 2020 - o que traz muita emoção a este modelo.

Ele mantém sua aparência escorregadia e, embora coberto de camuflagem, é claro que este protótipo de desenvolvimento do Polestar 5 está intimamente relacionado com aquele modelo de conceito original.

Temos agora mais alguns detalhes, com o Polestar dizendo que vai oferecer 650kW de potência - ou seja, 884hp - com uma arquitetura de 800V. A potência virá de um sistema motor duplo e a Polestar usou o Festival de Velocidade Goodwood para mostrar este modelo.

Foi sugerido anteriormente que o Polestar 5 ofereceria um display de 15 polegadas no centro e um display de 12 polegadas para o motorista e espera-se que ele aumente a popularidade do atual Polestar 2.

O Polestar 5 deverá ser lançado em 2024, liderando uma série de lançamentos da empresa. Isso também incluirá o Polestar 3 e o Polestar 4, à medida que a empresa expande sua pegada totalmente elétrica.

O Polestar 5 está se moldando para ser um modelo de desempenho premium, com aparência atraente e a conveniência do acesso de quatro portas e os clientes estarão ansiosos para saber mais. Felizmente, a Polestar estará alimentando esse apetite com sua série no YouTube, dando uma visão dos bastidores do progresso do Polestar 5.

Escrito por Chris Hall.