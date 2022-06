A primeira SUV de desempenho elétrico da Polestar está prevista para chegar em outubro de 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Polestar lançou imagens de seu próximo Polestar 3 EV, que deverá fazer sua estréia mundial em outubro de 2022.

O Polestar 3 é o primeiro SUV de desempenho elétrico da empresa e marca sua entrada em um dos maiores setores de crescimento do setor. O novo SUV deverá contar com um trem motorizado duplo e uma grande bateria, a fim de proporcionar um alcance de mais de 600 km (372 milhas).

Thomas Ingenlath, CEO da Polestar disse que o objetivo com a Polestar 3 é "...trazer o 'esporte' de volta ao SUV, mantendo-se fiel às nossas raízes de desempenho".

Como se pode perceber pelo nome, o Polestar 3 é o terceiro veículo elétrico de alto desempenho da empresa, seguindo-se ao Polestar 2. Ele está sendo provocado agora pouco depois que a empresa nos entusiasmou com a visão do roadster do conceito Polestar O2.

Esta SUV também está planejada para oferecer pilotagem autônoma de rodovias, alimentada por sensores Luminar lidar e sistemas computacionais da Nvidia.

O lançamento é parte de um impulso agressivo da Polestar para aumentar sua presença no mercado mundial de automóveis. Como tal, a Polestar diz estar planejando lançar um carro novo a cada ano pelos próximos três anos e aumentar dez vezes as vendas até 2025. Portanto, espera-se ver mais além do Polestar 3.

Se você estiver interessado, você poderá encomendar o Polestar 3 em outubro de 2022, com a produção começando no início de 2023. O SUV será fabricado tanto na China como nos EUA em Charleston, na Carolina do Sul.

Escrito por Adrian Willings.