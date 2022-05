Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polestar investiu em uma empresa de baterias de carregamento rápido que está trabalhando em uma solução para fornecer até 160 km (100 milhas) de distância após apenas cinco minutos de carga.

A empresa Isreali, StoreDot, espera atingir esse marco com sua tecnologia de baterias de carregamento rápido e dominante em silício até 2024.

Chamada de "100 em 5", a tecnologia poderia entrar em produção em massa naquela época e ser instalada em carros de produção logo após. A Polestar está investigando seu uso em veículos futuros.

Está explorando como customizar a tecnologia da StoreDot para executar carros elétricos Polestar à prova de conceito, de olho nos veículos de produção completa nos próximos quatro anos.

Outros investidores na StoreDot incluem Daimler, Volvo, Samsung e EVE Energy.

Vários outros fabricantes de automóveis também testarão as baterias "100 em 5" em cenários do mundo real no futuro próximo.

"Carga e ansiedade de alcance são preocupações comuns que impedem os proprietários de carros com motor de combustão de voltar a fazer a troca para EVs", disse o CEO da Polestar, Thomas Ingenlath.

"A avançada tecnologia de baterias da StoreDot oferece potencialmente soluções reais para estes obstáculos".

"Se nossos projetos piloto atuais com a StoreDot forem bem sucedidos, poderemos ver estas soluções sendo implementadas nos carros Polestar até 2026".

A marca Premium EV Polestar também está conquistando os entusiastas de carros com seus designs elegantes, como o conceito de O2 roadster revelado em março.

Escrito por Rik Henderson.