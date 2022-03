Polestar define pulsos de corrida com o roadster conceito Polestar O2

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É justo dizer que a Polestar está conquistando fãs à esquerda, à direita e ao centro, e a revelação do conceito roadster Polestar O2 só vai continuar isso.

O O2 é um conversível com capota rígida, com linhas elegantes e uma configuração 2+2 no interior, material clássico de carro esportivo - baixo, longo e cheio de propósito.

A Polestar diz que se trata de mostrar que o futuro dos carros é elétrico e que, embora alguns desejem aquele pulsar do motor, haverá alguma magnificência na condução de cima para baixo em silêncio.

Não se falou muito sobre o desempenho deste novo modelo, mas fala-se da tração esportiva e direção direta, enquanto o interior usa poliéster reciclado para todas as superfícies macias.

Como todos os conceitos, é uma visão e uma afirmação, mas o que é ótimo em conceitos como esse é que parece um carro acabado. Não ficaríamos surpresos se a Polestar lançasse isso quase sem alterações de design no futuro.

Há uma coisa para falar - o drone.

A Polestar diz que o drone não é apenas um truque, mas não podemos deixar de sentir que é exatamente isso.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

“Em um mundo cada vez mais impulsionado pelas mídias sociais, o Polestar O2 apresenta um drone cinematográfico autônomo integrado atrás dos bancos traseiros”, diz a Polestar em seu material de imprensa.

“Desenvolvido em colaboração com a Hoco Flow, marca de eletrônicos de consumo da Aerofugia, o drone conceito pode ser implantado enquanto o carro está em movimento, para registrar a sequência de direção perfeita”.

O que isso realmente diz sobre a Polestar - além de querer ser o carro influenciador definitivo - é que este é um carro que todos vão querer ver. Isso é justo, é uma coisa de ótima aparência.

A Polestar planeja lançar três novos carros nos próximos anos, aproveitando a inspiração que vem de conceitos como este. Ainda não se sabe se o O2 chegará à produção, mas a Polestar está nos dando muito com o que nos animar.

Escrito por Chris Hall.