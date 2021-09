Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de anunciar seus preços de motor único Polestar 2 - disponíveis a partir de £ 45.900 no Reino Unido - a empresa automobilística sueca utilizou o IAA Mobility 2021 - mais conhecido como Salão do Automóvel de Munique - para revelar um emparelhamento inédito: a bicicleta elétrica de edição limitada, chamada Makka da (também sueca) start-up Cake, que emparelha com a Polestar 2.

Esta não é apenas uma edição limitada da Makka - uma e-bike que já existia em um formato anterior; embora a edição Polestar venha com suspensão traseira com detalhes em ouro - mas uma colaboração completa na qual carro, bicicleta, carregamento e sistemas se sincronizam.

A ideia por trás do projeto é, em essência, ajudar a forma como atravessamos as cidades, ou talvez explorar outbacks rurais onde os carros não podem chegar facilmente. Certos centros urbanos - como Los Angeles, São Paulo, Tóquio, apenas alguns exemplos retirados de nossas mentes - têm tanto tráfego de carros que nem sempre faz sentido ficar preso em um congestionamento. Então, por que não dirigir seu Polestar 2 para uma parada fora da cidade, soltar o Makka da barra de reboque traseira e disparar para a cidade com menos demora?

É uma ideia interessante, embora não seja totalmente original. Há muitos anos, empresas em todo o mundo vêm explorando maneiras de acelerar, por exemplo, as entregas em áreas urbanas. Na verdade, no coração de Munique, a própria cidade onde ocorreu o IAA 2021, os correios usam triciclos nas ciclovias em vez de vans cheias de letras. É que, até tempos recentes, essas soluções não eram necessariamente eletrificadas ou tão eficientes.

O ponto-chave para este projeto Polestar e Cake, no entanto, é a maneira como o carro e a bicicleta conversam um com o outro. A e-bike, que se conecta à traseira do Polestar 2 em uma combinação de cabo e barra de reboque protótipo atualmente não operacional, compartilha o mesmo sistema operacional e a Makka pode até recarregar do carro conforme necessário. Os sistemas conhecem a capacidade geral da bateria e o potencial de alcance em um emparelhamento.

Longe de ser apenas um mero conceito, no entanto, este projeto Cake and Polestar 2 está definido para ser lançado no futuro - provavelmente a partir de 2022 ou mais, dependendo de quanto trabalho adicional precisa ser feito - embora atualmente não haja preço.

Então, isso faz sentido? Talvez não para muitos agora. Em muitos aspectos, porém, é uma exploração inteligente da conversa sobre mobilidade além dos formatos tradicionais - talvez você possa ter seu Bolo e comê-lo quando se trata de se locomover pela cidade, hein? Além disso, com os VEs crescendo exponencialmente em termos de interesse de compra / leasing, quem sabe o que o futuro reserva. Sem dúvida, será diferente do que antes era a norma.

