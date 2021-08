O Polestar 2 atualizado apresenta alcance estendido e motor único

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como uma das marcas dedicadas ao fornecimento de carros elétricos, a Polestar ocupa um bom lugar no mercado. E agora, com sua Polestar 2 atualizada, o objetivo é ganhar uma posição melhor no lado mais econômico do mercado. Embora tudo seja relativo, o fato de ainda manter a mesma qualidade significa que é uma opção sólida.

Então, o que é diferente? Principalmente, é o fato de que agora ele vem com a opção de ter um único motor na frente acionando apenas as rodas dianteiras, em comparação com motores duplos acionando as quatro rodas. Isso e o fato de que existem diferentes opções de bateria para combinar com a configuração de motor único.

Estranhamente, o único motor tem duas saídas de potência diferentes dependendo do tamanho da bateria que você escolher, embora isso possa ser devido à forma como o motor se emparelha com a bateria, já que o desempenho de aceleração é alegado ser idêntico.

A gama é uma das principais conclusões da nova especificação. O motor único com o mesmo pacote de bateria de 78 kWh que o motor duplo tem um alcance reivindicado de até 336 milhas (542 km), enquanto a opção de 64 kWh vem apenas a 275 milhas (444 km). Para referência, a opção de motor duplo afirma que pode fazer 300 milhas (482 km).

Os preços no Reino Unido começam em £ 39.900 para o único motor com bateria menor. Isso o coloca em cerca de £ 1000 a menos do que o Tesla Model 3 mais barato, seu rival mais próximo. Muito bem feito para minar a competição, então.