(Pocket-lint) - Polestar 2, a "superestrela do carro elétrico" como o chamamos em nossa análise - e o carro da Pocket-lint do ano 2020 - está adicionando uma variante adicional e mais barata à sua linha de 2021 para enfrentar melhor o Tesla.

O Polestar 2 chegou em duas variantes (para o mercado do Reino Unido). Ambas com tração nas quatro rodas, a versão Performance adicionando ligas de 20 polegadas, freios Brembo, acabamentos com detalhes em ouro e um teto preto de alto brilho. Mas você precisaria desembolsar cerca de £ / € 50k por esse modelo topo de linha.

A nova, terceira variante, tem apenas tração dianteira. É assim que pode manter o preço baixo para £ 39.990 (€ 40.000 na Europa) - resultando em quase cinco dígitos em comparação. É uma mudança sensata da empresa automotiva exclusivamente elétrica, especialmente porque a Tesla reformulou a estrutura de preços de sua gama completa nos últimos meses.

Há mais também: o Polestar 2 com tração dianteira vem com uma bateria de 64 kWh, que é considerada boa para 260 milhas por carga. Por um valor extra de £ / € 3000, você pode atualizar para a opção de bateria Long Range de 78 kWh, que é considerada boa para 320 milhas por carga.

É tudo uma questão de opções. E com os carros elétricos se tornando um futuro inevitável e as concessões do governo do Reino Unido apenas diminuindo, os clientes vão querer que essas opções se encaixem melhor em seu potencial de compra. A Polestar agora tem uma das opções de EV de longo alcance mais viáveis disponíveis, porque mesmo os concorrentes mais acessíveis não são muito mais baratos no geral.

Escrito por Mike Lowe.