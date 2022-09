Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Peugeot anunciou dois modelos totalmente elétricos em sua linha 308 que estarão disponíveis a partir de 2023.

Os Peugeot E-308 e E-308 SW levam a linha além das variantes híbridas plug-in já disponíveis, sendo esta última de particular interesse por ser um carro de propriedade familiar. Os eletrodomésticos são como os dentes de galinha no momento - apenas com o MG5 EV no mercado.

De fato, a Peugeot será o primeiro fabricante europeu a oferecer um.

Junto com o E-308 saloon, o SW apresentará o novo motor elétrico de 115 kW (156 cv) da marca. A Peugeot afirma que ele funciona com um consumo médio de energia de 12,7 kWh e é capaz de atingir um alcance de mais de 400 km (cerca de 250 milhas).

Os carros também contarão com as tecnologias i-Cockpit de última geração, que incluem um volante aquecido, um visor digital 3D de cabeça inclinada e uma tela central sensível ao toque de 10 polegadas.

O exterior de cada carro continua o DNA de design 308, mas com faróis Matrix LED em forma de leque e luzes LED de três garras na traseira.

Novas rodas de alumínio de 18 polegadas serão desenvolvidas em cada uma.

Tanto o Peugeot E-308 saloon quanto o E-308 SW estate estarão disponíveis no site de compras on-line do fabricante, próximo ao lançamento em meados de 2023.

Escrito por Rik Henderson.