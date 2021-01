Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dolby Atmos - o formato de som surround tridimensional - parece estar em qualquer lugar. E agora, graças a uma prova de conceito da Klipsch e da Panasonic, ele pode chegar ao som do seu carro.

Enquanto o Dolby Atmos começou a vida nos cinemas - onde uma infinidade de alto-falantes torna a saída tridimensional hemisférica mais plausível e verossímil - a tecnologia de som desde então mudou para TVs, soundbars, laptops e todas as formas de configurações, muitas vezes usando truques psicoacústicos para entregar três -dimensionalidade.

No entanto, embora muitos filmes sejam mixados no formato Dolby, só mais recentemente é que a música também recebeu tratamento. Existem álbuns de nomes como London Elektricity que incorporam o formato surround, pegando troncos ou sequências individuais e colocando-os e movendo-os em um ambiente tridimensional para imersão adicional.

Obtenha uma mixagem Dolby Atmos, então, e uma configuração no carro pode muito bem ser um dos melhores lugares para experimentar o verdadeiro surround do formato. Afinal, a posição dos ouvintes é sempre dada, assim como os alto-falantes, proporcionando uma grande oportunidade de transformar o sistema do carro em uma saída ideal para um verdadeiro som surround.

Não que o Dolby Amost na música tenha se popularizado ainda - com o Tidal sendo uma exceção como um lugar para acessar essas fontes desde o final de 2019 .

E para que uma prova de conceito como essa seja acessível, ele realmente precisa ser adquirido por fabricantes de automóveis específicos e vendido como um pacote de instalação pré-compra. Mas há muitas marcas de áudio de ponta que oferecem produtos semelhantes - embora sem o exclusivo ponto de venda Dolby Atmos.

Tudo o que sabemos é que, conforme e quando isso se torna algo, queremos totalmente esse sistema. Podemos até instalar uma televisão no jardim para uma experiência de drive-in de bloqueio com áudio de qualidade de cinema.

Escrito por Mike Lowe.