O que é a Nissan e-Power e como ela torna o Qashqai melhor?

(Pocket-lint) - A Nissan tem falado sobre e-Power desde 2016, apresentando um trem de força bastante exclusivo - e mudando a abordagem de como seu carro é alimentado.

Agora que os pedidos de Qashqai e-Power estão abrindo, vale a pena dar um mergulho mais profundo no que o e-Power oferece exatamente e como ele funciona.

Sim e-Power é uma forma de híbrido no sentido de que utiliza tanto um motor elétrico quanto um motor de combustão para alimentar o carro.

Mas é único e opera de forma diferente de outros sistemas híbridos, usando motores elétricos para acionar as rodas, ao invés do motor.

Sim, o e-Power é mais próximo de um carro elétrico, pois usa motores elétricos para acionar as rodas e o motor a gasolina está fornecendo energia ao sistema elétrico, como um gerador. Ao contrário de outros híbridos, não há caixa de câmbio/transmissão, porque o motor não está dirigindo as rodas diretamente.

Nesse sentido, é mais como um trem de transmissão elétrico.

Na maioria dos carros híbridos, o motor aciona o carro através da transmissão, bem como carregando a bateria, que pode então alimentar um motor elétrico para fornecer um impulso para acionar o carro através do trem de transmissão existente.

No sistema de e-Power da Nissan, o motor fornece energia para carregar a bateria e fazer funcionar o motor elétrico, que então aciona as rodas. Como dissemos, não há transmissão no e-Power.

O ponto importante é que os motores elétricos estão dirigindo as rodas, como em um carro elétrico, ao invés de atuarem como um sistema secundário.

A grande vantagem é a eficiência em relação a um motor a gasolina convencional. O motor do sistema Qashqai e-Power é um motor Infiniti de 1,5 litros que utiliza uma taxa de compressão variável e pode funcionar muito mais eficientemente do que em um carro normal, porque as cargas podem ser muito melhor gerenciadas.

Não há caixa de câmbio porque o motor está apenas fornecendo energia ao sistema elétrico e o resultado é que um carro e-Power aciona como um carro elétrico.

Isso significa que você obtém torque instantâneo dos motores e uma entrega suave dessa potência, sem quaisquer passos causados por mudanças de marcha.

Voltando à eficiência, porque o motor é mais bem gerenciado, é mais fácil reduzir as emissões, preservando ao mesmo tempo um longo alcance para o veículo. O alcance oficial do Qashqai e-Power é superior a 1000 km (600+ milhas).

Em nossos test drives, descobrimos que a média seria facilmente de 50mpg, o que é ótimo para um SUV - enquanto que, comparado com outros modelos Qashqai, o e-Power proporciona menos emissões, mais torque, potência e é mais rápido até 62mph também!

O Qashqai e-Power tem o mesmo tanque de gasolina de 55 litros que o Qashqai convencional e você simplesmente o reabastece da mesma maneira.

A grande desvantagem do e-Power, é claro, é que você ainda está operando um motor de combustão e isso significa que há emissões a serem consideradas. Do ponto de vista da poluição do ar, não é tão verde quanto um carro elétrico a bateria.

A Nissan vê o e-Power como um trampolim para os motoristas. Há ganhos de eficiência, com certeza, mas a maior mudança que você vai notar é como ele dirige.

É rápido fora da linha, é suave e bastante silencioso, embora ainda haja algum ruído vindo do motor - não é tão silencioso quanto um carro elétrico.

Mas você tem a opção do modo EV (como em outros híbridos), enquanto a Nissan também oferece seu e-Pedal, que basicamente lhe permite dirigir sem ter que usar o freio, graças ao efeito de frenagem do regen quando você levanta.

Não. A Nissan diz que isto é projetado para refletir a simplicidade atual de dirigir um veículo ICE (motor de combustão interna) e a bateria neste modelo e-Power é na verdade bastante pequena a 2,1kWh. Isso significa que é uma capacidade muito menor do que muitos híbridos plug-in.

Há duas razões para isto. A primeira é o compromisso de peso e a segunda é o custo. As baterias são pesadas e o aumento da bateria ocuparia espaço em algum lugar - muito provavelmente longe do tanque de gasolina, o que afetaria a faixa geral, o que aumentaria o peso, o que diminuiria a eficiência.

Quanto ao custo, o Qashqai e-Power no Reino Unido é apenas um pouco mais caro que a versão normal, enquanto os híbridos plug-in tendem a ter um prêmio muito maior - por isso é provável que o e-Power seja mais acessível e atraia mais vendas como resultado.

Assim, embora você não tenha a vantagem de ter aquela faixa de 30 milhas de autonomia elétrica que a maioria dos híbridos plug-in oferece, você também não tem a desvantagem de ter menos espaço interno ou uma faixa geral mais baixa.

Já dirigimos o Nissan Qashqai e-Power e, do exterior, não há realmente nenhuma diferença na aparência, além do emblema do e-Power.

O mesmo se aplica ao interior - há um seletor de direção ligeiramente diferente (é o mesmo que o Ariya), mas de outra forma é basicamente o mesmo que qualquer outro Qashqai. Você encontrará um medidor de bateria no mostrador do motorista, opções para mostrar o fluxo de energia (comum em híbridos), bem como os botões e-Pedal e EV que mencionamos.

A verdadeira diferença está na suavidade da condução: o sistema e-Power é suave para fornecer energia porque vem do motor elétrico e não há solavancos entre os sistemas, como às vezes pode acontecer com sistemas híbridos passando de elétrico para combustão.

É basicamente como dirigir um Qashqai mais refinado, melhor em geral do que a experiência do XTronic Qashqai - para não mencionar o benefício de um alcance maior.

O motor não funciona o tempo todo e pode dar um rosnado um pouco estranho quando dispara, mas em geral, parece um pouco mais sofisticado do que as configurações híbridas em outros carros.

É claro que ainda é classificado como híbrido, portanto, no Reino Unido, não poderia ser usado em veículos novos depois de 2030 (quando a proibição de motores de combustão entrar em vigor) - mas se você não tiver certeza sobre a pura eletricidade, este trampolim destacará parte do refinamento na condução de um carro elétrico, enquanto ainda oferece as vantagens do motor de combustão.

Escrito por Chris Hall.