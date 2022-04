A Nissan está planejando seu primeiro EV de estado sólido até 2028

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nissan revelou planos para uma unidade de produção em Yokohama que se concentrará na fabricação de baterias de estado sólido para veículos elétricos.

A montadora japonesa detalhou as instalações do protótipo em uma declaração, com uma linha de produção piloto para a tecnologia de baterias, a ser iniciada em 2024.

A partir daí, os materiais, o processo e o projeto serão estudados pela empresa antes que ela se torne potencialmente o primeiro fabricante de baterias de estado sólido a trazer para o mercado baterias de estado sólido em 2028.

Agora mesmo, é claro, a tecnologia de baterias de íons de lítio é usada na maioria dos EVs. Pelo que sabemos até agora, no entanto, as baterias de estado sólido devem ser capazes de oferecer carregamento mais rápido e consumo de energia mais eficiente do que a tecnologia atual, além de potencialmente reduzir o custo de se possuir um EV.

Isso, de acordo com a Nissan, pelo menos, que diz que suas baterias totalmente de estado sólido poderiam reduzir o preço dos pacotes de baterias para $75 por kWh até 2028 - e, eventualmente, para $65 por kWh.

Naturalmente, a Nissan não é a única empresa que pretende fazer a transição para a tecnologia de estado sólido durante a próxima meia década.

A Ford está planejando trazer sua solução ao mercado até 2030, a QuantumScape apoiada pela Volkswagen tem como objetivo 2024 e a Toyota também manifestou interesse em fabricar as baterias até meados da década.

Com o custo e a escala de fabricação de baterias de estado sólido para EV não sem risco, isto representa um investimento ousado da Nissan. No entanto, se for capaz de se ater a sua linha de tempo, poderá ser a primeira a passar a "próxima geração" de eletricidade em sua carteira, o que seria uma grande vantagem.

Escrito por Conor Allison.