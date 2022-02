Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Virar uma nova folha? Se você está procurando por um carro totalmente elétrico, há muitas opções, por isso é oportuno que a Nissan tenha dado ao Leaf um modelo de facelift para 2022, trazendo novos visuais e tecnologia sutis para o agora com quase cinco anos de idade. gen Folha.

Nós amamos o Leaf, como deixamos claro em nossa revisão de 2019 do Leaf e + , mas os tempos evoluíram rapidamente desde então. Com a Hyundai impressionando com seu Ioniq 5 e a Kia com seu EV6 , a aparência suave do Leaf da Nissan evoluiu para melhor ao longo de sua história. Então, o que o modelo 2022 traz?

Nissan

Bem, nós dizemos 'facelift', mas você precisará apertar bem os olhos para identificar as diferenças. Principalmente se deve ao logotipo atualizado da Nissan, que é representado por todos os emblemas do carro.

Há também novas opções de rodas de liga leve (em 16 ou 17 polegadas) com acabamento em preto.

Ah, e há dois novos trabalhos de pintura disponíveis: 'Pearl Blue' e 'Magnetic Blue'. Mas esse é o seu destino. Não há retrabalhos fundamentais de design ou acabamentos de painel aqui.

Nissan

Dependendo de suas necessidades, existem duas opções de bateria, a maior capacidade oferece um alcance de 239 milhas por carga (medida WLTP), o mesmo que o Leaf e + anterior a esse respeito.

O Nissan Leaf 2022 estará disponível para pedidos a partir de 1º de março de 2022, com preços a partir de £ 26.995 no Reino Unido (após a aplicação da atual redução de subsídios do governo), com entregas esperadas a partir de abril.

Escrito por Mike Lowe.