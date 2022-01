Um sucessor elétrico do Nissan Micra está em andamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nissan confirmou planos para um sucessor do Nissan Micra, que será um novo ponto de entrada para veículos elétricos (EV).

O novo EV compacto ficará na plataforma CMF B-EV, compartilhada na aliança com a Renault e a Mitsubishi e isso significa que este modelo será construído na França.

No trailer do novo modelo, o Renault 5 sai de cena antes que o novo modelo da Nissan seja revelado.

Existem poucos outros detalhes sobre o novo carro elétrico da Nissan, mas compartilhar uma plataforma com o Renault 5 significa que podemos assumir alguns outros detalhes.

O Renault 5 elétrico está previsto para 2023, o que pode nos dar um amplo cronograma para a revelação do Nissan Micra e o objetivo desses carros é baixar o preço dos modelos elétricos.

A Renault disse anteriormente que o Renault 5 seria 33% mais barato que o Renault Zoe, o que estimamos que renderia cerca de £ 20.000.

O novo carro compacto elétrico da Nissan se encaixaria abaixo do Leaf - que começa em £ 26.995 no momento da redação deste artigo - portanto, um preço em torno de £ 20.000 parece certo. O Micra de combustão atual começa em £ 16.675, de modo que o aumento para acomodar o custo da bateria parece razoável.

Não sabemos mais nada sobre o novo carro elétrico compacto da Nissan no momento, mas esperamos ver um conceito adequado para este modelo, talvez uma evolução do Nissan Sway 2015, que não está muito distante do atual Micra.

As imagens do teaser da Nissan, no entanto, sugerem que pode ser um visual atualizado para a empresa. Esperamos com a respiração suspensa.

Escrito por Chris Hall.