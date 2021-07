Como o circuito 2021 London Formula ePrix representa um desafio único para os motoristas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Este fim de semana vê o retorno da Fórmula E a Londres, depois de cinco anos fora. O ePrix acontecerá em torno do centro de exposições Excel nas docas de Londres e, incrivelmente, dentro e fora do centro. Se você estiver no Reino Unido, poderá assistir às duas corridas ao vivo no Canal 4 e no All4 .

"Este circuito representa um desafio único, obviamente indo para dentro e depois para fora por meio de uma pequena rampa", disse Oliver Rowland, piloto de Fórmula E da Nissan e.dams, durante uma mesa redonda com Pocket-lint.

“Uma das coisas mais interessantes é o enorme desafio de colocar tudo junto. É bastante acidentado [e] muito apertado, você sabe que há muitas áreas técnicas e como piloto, você vai ter que ter confiança porque as paredes não estão longe e há algumas partes um pouco mais rápidas do circuito.

"Obviamente é dentro e fora e neste fim de semana esperamos chuva que cria algo que nunca experimentamos antes. Estaremos na pista molhada por fora e entraremos no asfalto seco, então será algo bastante estranho."

"A pista vai secar e haverá menos água parada depois que os carros passarem por ela, mas pelo contrário, pela primeira vez, você vai conseguir uma pista que - especialmente no último setor e entrando na travessia a linha de largada - vai começar a ficar mais úmida ao longo da qualificação. É uma experiência completamente nova, nós realmente não sabemos. "

Como um britânico, este é um ePrix caseiro para Rowland que está ansioso para o desafio. “Obviamente, seria um sonho vencer aqui, mas não estou pensando muito nisso no momento porque há muitos caras rápidos na Fórmula E e você nunca pode tomar nada como garantido.

"Mas estou realmente ansioso por isso. Acho que o circuito é incomum, mas muito interessante e não acho que você vai encontrar nada parecido com isso em qualquer outro lugar do mundo. Estou pronto para o desafio e, com sorte, podemos ter um bom fim de semana divertido na frente de uma boa multidão também. "

O outro piloto Sebastien Buemi diz que a qualificação será extremamente importante, mas a energia da bateria irá para o cabo. “A economia de energia na corrida será próxima de zero. Mesmo assim, a FIA (órgão regulador do automobilismo) sabendo que decidiu retirar quatro quilowatts [dos carros] em vez de começar com 52 quilowatts como normalmente começamos.

“É a primeira vez na história da Fórmula E que começaremos com 48 quilowatts. Portanto, é completamente diferente do que estamos normalmente acostumados.

"Queremos ser eficientes porque é isso que o torna mais rápido. E também é isso que permite as ultrapassagens, mas sem ter que tirar o pé do acelerador. Portanto, a qualificação será ainda mais importante."

A FIA também fez algumas mudanças recentes no circuito que as equipes tiveram que fazer mais tarde, como explica Buemi: “Eles reduziram o número de curvas o que significa que aumentaram a velocidade média dos carros ao redor da pista, o que obviamente faz com que você economize mais energia porque temos um ritmo de 45 minutos mais uma volta.

"Quanto mais rápida a volta média, mais economia você tem que fazer. Então, removendo a curva, há um pouco mais de economia para a corrida. E eu acho que é por causa do feedback das equipes."

A Fórmula E é o compromisso mais longo da Nissan com o automobilismo fora do Japão e ela se comprometeu a fazer parte da Fórmula E para a próxima fase - Gen 3 - que verá a estreia de um novo design de carro com maior potência disponível para os pilotos.

"A decisão [de ficar] foi bastante natural para mim", disse o Chefe de Motosport da Nissan, Tommaso Volpe. "Entramos na Fórmula E há três temporadas para demonstrar nosso alto conhecimento em eletrificação. Somos uma das marcas pioneiras em eletrificação ... é por isso que entramos na Fórmula E para demonstrar nossa experiência com essas tecnologias.

“Mas, enquanto isso, nossos planos de eletrificação tornaram-se ainda mais ambiciosos. Acabamos de anunciar que, em 2030, todo o nosso portfólio nos principais mercados será eletrificado e em 2050 seremos totalmente neutros em carbono.

"Portanto, estar na Fórmula E foi uma decisão natural para continuar demonstrando em todo o mundo nosso compromisso com a eletrificação e a sustentabilidade em geral e a Fórmula E é uma plataforma perfeita."

Volpe acrescenta que competir na Fórmula E tem desafios distintos, mas é útil para os fabricantes de automóveis que desenvolvem veículos elétricos de última geração.

“É imprevisível por vários motivos. A forma como o gerenciamento de energia afeta o desempenho, o fato de a pista [ser freqüentemente] utilizada pelo tráfego regular até o dia anterior.

“Temos dados [na pista], mas na maioria das vezes não são confiáveis. Até descobrimos que a geometria do caminhão muitas vezes não é suficiente, porque uma vez que eles vêm para a cidade e [constroem] o caminhão, eles percebem que tem um buraco no asfalto [então eles têm] que mexer um pouco a parede e 10 centímetros fazem uma diferença enorme.

Futuros carros elétricos: próximos carros movidos a bateria que estarão nas estradas nos próximos 5 anos Por Chris Hall · 23 Julho 2021

“Então são desafios extras que tornam tudo mais imprevisível, mas contribuem para tornar o esporte mais valioso para as montadoras, porque quando desenvolvemos um veículo elétrico… temos que desenvolver o trem de força e um software de gerenciamento de energia, capaz de se adaptar a qualquer tipo de dirigir qualquer tipo de circunstância e se adaptar a, basicamente, 5 milhões de clientes a cada ano. "