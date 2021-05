A Nissan cria uma campanha publicitária para os SUVs elétricos da Ariya com o incrível ensaio fotográfico de Mônaco

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que passou muito tempo desde que a Nissan anunciou o Ariya , seu SUV elétrico pelo qual parecíamos esperar uma eternidade. Era julho de 2020 quando a Nissan divulgou todos os detalhes de seu próximo carro elétrico.

Com muita experiência com o Leaf - visto por muitos como o carro que levou a eletricidade ao mercado - a Nissan achou por bem nos lembrar que o Ariya será lançado em 2021 - primeiro no Japão e depois na China, Estados Unidos e Europa no final 2021.

Ir às ruas de Mônaco para dar uma volta no Circuito de Mônaco nos dá a chance de ver este modelo antecipado em um cenário quase do mundo real - e com tantos de nós ansiosos por um feriado agora, eles com certeza vão invocar sentimentos de inveja.

Acertar o Col de Turini traz de volta memórias de James Bond acertando aqueles grampos de cabelo em seu Aston Martin DB5 - e o Ariya não parece natural?

Haverá versões de tração nas quatro ou duas rodas do Ariya, com uma escolha de capacidades de bateria de 65 ou 90 kWh, e uma seleção de saídas de potência em toda a gama de configuração de motor único ou duplo.

Isso significa que você poderá chegar a qualquer lugar com alcance de até 310 milhas, com suporte para carregamento de até 130 kW, o que também é muito rápido.

Esperamos que o Ariya seja carregado com tecnologia, com um novo interior com duas telas de 12,3 polegadas, com a maioria dos botões removidos, em vez de usar controles táteis de toque ou comandos de voz.

O Nissan chegará no segmento de SUV elétricos para desafiar os gostos do Audi Q4 e-tron, o Mercedes EQC, Skoda Enyaq iV ou VW ID.4.

Escrito por Chris Hall.