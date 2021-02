O novo Nissan Qashqai exibe um design novo, tecnologia atualizada e opções eletrificadas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nissan Qashqai é um dos carros mais populares no segmento de crossover, com mais de 3 milhões de carros vendidos desde 2007, quando o Qashqai foi originalmente introduzido.

O novo modelo de terceira geração chegará às estradas em 2021, trazendo com ele um design totalmente novo. Ele se baseia na nova plataforma CMF-C - compartilhada pela aliança Nissan e Renault - com um design atualizado para torná-lo mais nítido e esportivo.

A Nissan está lançando rodas de 20 polegadas, uma polegada acima das rodas de 19 polegadas da geração anterior, embora ainda não se veja que impacto isso terá no passeio e no ruído da cabine.

Ainda é reconhecível como um Qashqai, mas há entalhes e dobras em todo o exterior e uma reformulação considerável do interior. O novo modelo é um pouco mais longo, dando mais espaço aos passageiros, enquanto a capacidade da mala também aumenta para 504 litros, para maior comodidade.

O foco do interior, de acordo com a Nissan, era aumentar a qualidade em toda a cabine, com novos interruptores e acabamentos para complementar o novo design e layout.

Mudando para a tecnologia, que vê um grande display central de 9 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay - este último também disponível sem fio em dispositivos compatíveis. Há um display digital de 12,3 polegadas para o motorista e a opção de um head up display de 10,8 polegadas para projetar informações em sua linha dos olhos ao dirigir.

O carro é suportado pelo aplicativo Nissan Connect, oferecendo funções como desbloqueio remoto, enquanto há suporte para Google Assistant e Alexa, permitindo que você diga ao Amazon Echo para enviar direções para seu carro, por exemplo.

Passando para os trens de força, a Nissan ainda não chegou a ser elétrica - que está sendo reservada para o Nissan Ariya - mas está oferecendo opções híbridas moderadas e e-Power pela primeira vez na Europa.

A opção híbrida moderada visa melhorar a eficiência do motor a gasolina de 1,3 litro, aproveitando a energia na frenagem para carregar uma bateria pequena. Em seguida, ele executa um sistema elétrico secundário que permite lidar com alguns sistemas quando o motor não está funcionando, permitindo que o motor fique em marcha lenta por mais tempo e reduzindo a quantidade total de energia perdida.

Haverá opções manuais de 138HP ou 156HP, o motor maior também terá opções de tração nas quatro rodas e automática.

Mais interessante, porém, é o sistema e-Power. Este usa uma configuração semelhante a um carro elétrico, com motores elétricos acionando as rodas e uma bateria para armazenamento de energia. Há também um motor a gasolina de 1,5 litro, no entanto, que fornece energia elétrica para a bateria, em vez de dirigir as rodas.

Este sistema híbrido foi concebido para proporcionar a conveniência de uma condução fácil de longo alcance, à medida que o abastece com gasolina como faria com um carro a combustão, mas o motor pode funcionar da forma mais eficiente visto que a sua função é recarregar a bateria. A vantagem é que ele dirige com a suavidade e a resposta de um carro elétrico.

Não há como conectar esse modelo, então ele é uma espécie de meio termo entre as duas escolas de pensamento - um trampolim para aqueles que talvez ainda não estejam convencidos sobre os carros elétricos. Estará disponível apenas com tração nas duas rodas.

Preços e disponibilidade a serem confirmados, mas esperamos que o novo Qashqai continue a tendência de ser popular entre as famílias.

