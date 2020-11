Nissan provoca Qashqai 2021 com sistema híbrido e-Power

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nissan Qashqai é um dos SUVs mais populares na estrada, a escolha de muitas famílias suburbanas - e tem sido um grande sucesso na Europa e no Reino Unido. Há uma nova versão do Qashqai prevista para 2021 e a Nissan deu início a uma longa provocação.

Talvez a introdução mais interessante sobre o novo carro seja o e-Power , um sistema híbrido interessante que está mais perto de um EV do que de um carro com motor tradicional. Sim, há uma nova plataforma para o Qashqai, ela será mais rígida, mais leve e terá melhor direção e suspensão, mas é o trem de força que chamará a atenção.

Não há planos para o diesel, com uma opção de gasolina híbrida moderada de 1,3 litro e 12 V para aqueles que optam pela combustão convencional, mas suspeitamos que haverá mais interesse na versão e-Power.

O e-Power tem a maior parte dos fundamentos de um carro elétrico, usando motores elétricos para mover as rodas e tendo uma bateria para armazenamento de energia, mas também está conectado a um motor a gasolina. O motor a gasolina não move as rodas, em vez disso é um gerador usado para fornecer energia à bateria para acionar o resto do sistema e também pode fornecer energia diretamente para o motor quando necessário.

Você não pode conectar este carro e-Power, você o reabastece como se fosse um motor de combustão interna convencional, mas você tem as vantagens de um sistema de transmissão elétrica - como a capacidade de resposta da transmissão daqueles motores elétricos. A Nissan diz que usar essa configuração pode significar que o motor é otimizado para eficiência, reduzindo as emissões - ao mesmo tempo em que oferece autonomia para motoristas de alta quilometragem.

É uma espécie de meio termo entre os carros EV e os carros antigos com motor de combustão, e você pode ver como esse trampolim permitirá que a Nissan faça a transição para os componentes elétricos nos próximos anos.

Haverá mais tecnologia no Qashqai, com a Nissan falando sobre os desenvolvimentos do ProPilot - seu sistema de assistência ao motorista - mas esperamos que a preparação para o lançamento deste novo carro seja um gotejamento nos próximos meses.

Escrito por Chris Hall.