O Nissan Leaf personalizado mostra o conceito de recuperação de desastres para veículos elétricos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nissan apresentou um veículo conceito de ajuda humanitária baseado no Nissan Leaf .

Chamado de Re-Leaf - geddit? - é projetado para mostrar os benefícios que um veículo elétrico pode trazer para um cenário de desastre, ou seja, que ele está instalado em uma grande bateria que pode ser usada no local.

Quedas de energia são um problema comum em situações de desastre e pode levar de 24 a 48 horas para que a eletricidade seja restaurada, que é onde o Re-Leaf entra.

Com uma bateria de 64 kWh, a ideia é que ela possa ser conduzida para onde você precisa de energia e, graças aos soquetes externos, você pode alimentar todas as ferramentas e equipamentos de que precisar, desde britadeiras a holofotes e equipamentos médicos de emergência, sem a necessidade de acender um enorme gerador a diesel sujo, que é a norma.

O Nissan Leaf aqui é baseado no Leaf e + Tekna, mas foi modificado com pneus todo-o-terreno, uma pista mais larga e elevada para dar maior distância ao solo. Também há proteção embaixo do corpo, por isso é um pouco mais resistente e adequado para estradas acidentadas.

Nesse conceito, há uma central de comando móvel instalada na parte traseira do carro também, mas você pode ver as aplicações práticas dos veículos elétricos implantados neste tipo de situação, porque você está trazendo a fonte de alimentação para onde você precisa - e o Leaf suporta carregamento bidirecional, o que significa que ele pode não apenas puxar eletricidade da rede para carregar a bateria, mas também liberar a carga da bateria para alimentar outras coisas.

A Nissan diz que um Leaf de 62 kWh totalmente carregado abasteceria uma casa média no Reino Unido por cerca de 6 dias com uma única carga.

Embora este conceito seja apenas uma demonstração do que pode ser feito, o Leaf foi usado para apoiar desastres no Japão, por exemplo, para apoiar comunidades após o tufão Faxai de 2019, onde os Leafs foram enviados para usar suas baterias para alimentar geladeiras, freezers, iluminação e para carregar telefones.

Escrito por Chris Hall.