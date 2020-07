Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando você vai lançar um Qashqai elétrico? Essa deve ser a pergunta mais freqüente à Nissan . Tendo o Nissan Leaf na estrada desde 2010 - um dos carros elétricos mais vendidos - sempre foi estranho que a Nissan não tivesse se mudado para ocupar esse espaço de crossover quando também tem um dos crossovers mais vendidos.

Isso está prestes a mudar com o lançamento do Nissan Ariya. O conceito - anunciado pela primeira vez no Tokyo Motor Show - era do tamanho Qashqai e X-Trail, um SUV com interior de alta tecnologia, incluindo um par de telas de 12 polegadas para fornecer ao motorista muitas informações.

O lançamento do Nissan Ariya ocorrerá em 15 de julho de 2020, às 14:00 JST. Aqui está um detalhamento dos tempos globalmente:

Los Angeles - 22:00 PDT 14 de julho

Nova York - 01:00 EDT 15 de julho

Londres - 06:00 BST 15 de julho

Berlim - 07:00 CEST 15 de julho

Mumbai - 10:30 IST 15 de julho

Sydney 15:00 AEST 15 de julho

Você pode assistir ao evento através do vídeo incorporado acima.

A Nissan ainda não confirmou a capacidade da bateria do Ariya, mas confirmou que é uma nova plataforma para a empresa e que a bateria será embalada no chão, o que é comum para carros elétricos maiores - o grupo VW está fazendo exatamente a mesma coisa , por exemplo.

Tudo o que sabemos é que o Ariya suportará o carregamento DC via Chademo.

Até agora, nada foi dito sobre que tipo de desempenho veremos no Ariya, mas a Nissan demonstrou seu sistema e-4ORCE com tração nas quatro rodas no conceito Ariya. Esperamos ver esse sistema de direção aprimorado na versão final.

O conceito Ariya também tinha uma configuração de motor duplo - algo que você precisa para o sistema e-4ORCE - mas isso também sugere que esse será um carro elétrico bastante poderoso. Depende muito do tamanho, é claro, e não há nada para impedir a Nissan de usar um par de motores menores para dirigir todas as rodas, sem aumentar a potência até os níveis mais altos.

Também esperamos que o sistema ProPilot da Nissan dê um passo à frente no Ariya, oferecendo recursos de direção mais autônomos.