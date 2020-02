Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Quando revisamos o Nissan Leaf e + , havia muita coisa que amamos no carro. Adoramos a variedade, a maneira como o carro dirige, o interior, o tamanho prático - mas não gostamos que o preço fosse aumentado mais do que o necessário porque o acabamento era limitado a Tekna, que está na escala certa .

É muito bem-vindo, então, que a Nissan tenha anunciado uma edição limitada N-Tec do Nissan Leaf e +. Vai ser limitado a 1000 modelos no Reino Unido, reduzindo o preço em £ 3100 - o que não deve ser desprezado.

Isso significa que começa a partir de £ 32.795, que está dentro do alcance do Kia e-Niro , um de seus rivais que oferece um alcance estelar pelo preço.

Apenas para recapitular, o Nissan Leaf e + recebe uma bateria de 62kWh e o motor oferece 217PS de potência, torque de 340Nm, por isso é um hatchback muito dinâmico. A Nissan diz que você terá 379 milhas de alcance, nossos testes foram realizados em cerca de 230 milhas de condução no mundo real - o que é muito bom - e muito mais atraente do que as 150 milhas do Leaf regular.

Obviamente, o Leaf normal também vem no N-Tec, mas o Leaf e + recebe algumas opções adicionais adicionadas ao preço. Isso inclui luzes LED, ProPilot (recurso de direção autônoma de nível 2 da Nissan), além de um divisor frontal azul sofisticado, entre outros bits. É a bateria maior que é a parte atraente do pacote aqui, porque é uma gama realmente útil.

O Nissan Leaf e + ganhou o nosso Produto do Ano no Pocket-fint Awards 2020 - e esta versão, para nós, parece um pouco mais atraente.