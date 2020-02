Nissan realiza operação secreta autônoma no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Um carro da Nissan completou uma viagem de 230 milhas nas estradas do Reino Unido sem um motorista ao volante.

O teste autônomo, realizado em segredo, viu um Nissan Leaf viajar do centro de testes da empresa em Cranfield, nos arredores de Milton Keynes, até sua fábrica em Sunderland.

Ao longo do caminho, o carro teve que navegar e dirigir por uma variedade de condições diferentes, lidando com rotatórias, rodovias e estradas sem ou com marcações mínimas.

Foi, afirma a Nissan, a unidade autônoma mais complexa do Reino Unido até hoje - sendo quase três anos em construção.

A empresa diz que dirigiu o "Grand Drive", porque o Reino Unido oferece uma grande variedade de condições de condução difíceis, além das auto-estradas.

"O projeto HumanDrive nos permitiu desenvolver um veículo autônomo que pode enfrentar os desafios encontrados nas estradas do Reino Unido que são exclusivas para esta parte do mundo, como rotatórias complexas e pistas de alta velocidade sem marcações, linhas brancas ou meio-fio". explicou o gerente de projeto da Nissan, Bob Bateman ".

Os veículos de teste incluíam o Nissan Leafs e apresentavam GPS, radar e lidar, além de tecnologias de câmera que constroem uma percepção do mundo ao seu redor para ajudar a evitar outros veículos.

Embora houvesse dois engenheiros da Nissan presentes no carro o tempo todo, eles não interagiram com a direção durante a viagem de 230 milhas.

O consórcio liderado pela Nissan por trás do projeto diz que o sistema é um pouco diferente das experiências de direção autônoma mais tradicionais, pois usa inteligência artificial e aprendizado de máquina para entender como os motoristas humanos reagem ao dirigir nas estradas do Reino Unido.

Ao adicionar essas camadas adicionais, fornecidas pelas tecnologias da Hitachi, o sistema autônomo pode aprender a dirigir com mais eficiência. Também não precisa confiar apenas nas informações fornecidas pelos inúmeros sensores ao redor do carro.

O governo do Reino Unido, que investiu dinheiro no projeto de 13,5 milhões de libras, saudou a jornada com sucesso.

"Concluir com segurança a maior unidade autônoma da Grã-Bretanha é uma conquista incrível para a Nissan e o consórcio HumanDrive. É um grande passo em direção ao lançamento de carros sem motorista nas ruas do Reino Unido", disse o ministro de negócios do Reino Unido, Nadhim Zahawi.

My Take por Stuart Miles Fundador e CEO de bolso

Como parte do lançamento, fui percorrida 21 km no carro "Grand Drive". Isso não é novidade, os carros autônomos já existem há algum tempo, mas, em vez do teste habitual de “auto-estrada” ou estradas que têm linhas brancas perfeitas para seguir, isso aconteceu no interior da Inglaterra.

Para aqueles que não estão familiarizados com o Reino Unido, isso significa que não há marcações nas estradas, apenas um meio-fio para observar, rotatórias e pequenas aldeias. Eek.

A rota, que na verdade fazia parte da rota que a Nissan adotou para o experimento "Grand Drive", também envolveu um segmento da auto-estrada M1, navegando pela barragem habitual de obras rodoviárias e tráfego pesado. Eek duplo.

A tecnologia, que é tão impressionante na vida real quanto parece, foi projetada para provar um argumento. Que tudo isso é possível sem a ajuda de empresas californianas e que o Reino Unido, com suas estradas desajeitadas e implacáveis, pode e é adequado para veículos autônomos.

É claro que nada é perfeito, houve várias vezes em que nosso motorista de segurança teve que recuperar o controle, graças aos entregadores que abandonaram carros no meio da estrada, mas, no geral, a tecnologia se mostrou sólida. Você se sente seguro.

Ainda existem muitos obstáculos a serem superados. Os carros autônomos não estarão nas ruas amanhã, mas, sob uma abordagem tecnológica e sociológica, o consórcio liderado pela Nissan mostrou que carros sem motorista no Reino Unido não são apenas possíveis, eles estão aqui agora.

O próximo passo é ver como adotamos a tecnologia e a tornamos mais acessível a todos nós.

Num futuro próximo, a empresa espera que o trabalho no projeto HumanDrive também a ajude a desenvolver ainda mais seu recurso de direção assistida pelo ProPilot - como já encontrado nos modelos Nissan Juke, Leaf, Qashqai e X-Trail na Europa e no Japão. .

Na Europa, o ProPilot 1 oferece funcionalidade básica, incluindo assistência com direção, aceleração e frenagem. No Japão, o sistema ProPilot 2 já pode auxiliar na condução de rodovias com várias faixas, com mudanças de faixa e capacidade de ultrapassar outros veículos.

A Nissan não disse quando espera que o programa HumanDrive faça parte de sua atual gama de carros, mas espera que as lições aprendidas como parte do projeto Grand Drive sejam filtradas pelos seus sistemas ProPilot no futuro.