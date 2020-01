Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nissan tem usado o CES 2020 para mostrar sua tecnologia de motor duplo em ação. O sistema, chamado e-4ORCE (e-force), destina-se a alimentar futuros EVs da empresa e trará uma grande mudança no desempenho do que a Nissan pode oferecer em seus veículos elétricos.

Se você é como nós, estará coçando a cabeça e se perguntando por que a Nissan tem o premiado Leaf elétrico e o queridinho dos crossovers Qashqai e os dois nunca se conheceram. A ausência de um SUV elétrico da Nissan é evidente, mas o Ariya Concept - apresentado no Salão Automóvel de Tóquio de 2019 - provavelmente será onde a Nissan vai com um EV elétrico.

O Ariya Concept também é equipado com a configuração de motor duplo e-4ORCE. Isso é bom em um carro-conceito, mas o mais interessante é que a Nissan também está testando esse sistema em um Nissan Leaf modificado.

Duvidamos que a intenção imediata seja lançar uma versão de desempenho do Nissan Leaf, mas testar e refinar a tecnologia. A Nissan diz que os motores duplos não têm apenas a velocidade, embora proporcionem torque instantâneo às quatro rodas e algumas das lições no desenvolvimento desse sistema vieram do sistema de tração integral GT-R ATTESA.

Em vez disso, o sistema é sobre controle - ele permitirá um melhor controle do que o carro está fazendo dentro e fora da estrada, refina a entrega de energia (não apenas em termos de aceleração), além de melhorar a condução. A Nissan diz que pode equilibrar a regeneração entre os dois motores para reduzir o tom e o mergulho, o que deve proporcionar uma experiência de condução mais agradável.

Além disso, ainda não sabemos quando a Nissan colocará tudo isso em um carro que você pode comprar. É sugerido que o Ariya esteja indo para a versão de produção para 2021, em algum lugar entre o Qashqai e o X-Trail.