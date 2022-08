Mini Concept Aceman recebe o tratamento Pokemon para Gamescom

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Mini subiu ao palco na noite de abertura ao vivo da Gamescom para revelar uma colaboração Pokemon para seu carro conceito Aceman.

Tivemos a oportunidade de conferir o carro no mês passado, e mesmo sem o estilo Pokemon, ficamos bastante impressionados com ele.

-

"A brincadeira sempre esteve em nosso sangue no Mini, e queremos abraçar os jogos e as pessoas que fazem dele o que é", disse a marca em um post de blog.

Que melhor maneira de celebrar os jogos do que ter o Pikachu se agitando em torno de seu painel de instrumentos?

A colaboração se concentra no Pikachu, já que é um carro totalmente elétrico, e ele é o Pokemon elétrico favorito de todos. Bem, com exceção do Voltorb.

Quando o modo Pokemon está ativo, o Pikachu pode ser encontrado no visor OLED central, com efeitos espalhados pelo painel de instrumentos.

O carro também tem um projetor exterior integrado, de modo que você pode projetar seus episódios favoritos de Pokemon onde você achar conveniente.

Infelizmente, porém, o carro é apenas um conceito nesta fase, portanto, a única maneira de você poder apreciá-lo é indo para o estande Mini no chão do show da Gamescom.

A pergunta é: veremos mais adesivos Pokemon com a marca Mini, em produtos que você pode realmente comprar? Certamente esperamos que sim, mas o tempo o dirá.

Escrito por Luke Baker.