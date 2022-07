Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Mini tirou as capas de seu mais recente conceito, o Mini Concept Aceman. Este não é um conceito de torta no céu, o Aceman entrará em produção e de acordo com seu projetista - Oliver Heilmer - está muito próximo do modelo que esperamos nas estradas em 2024.

O Mini Concept Aceman se encaixa no meio da família Mini, projetado para se sentar acima da escotilha e abaixo do Countryman em termos de tamanho. Perguntamos a Heilmer se havia alguma relação com o Paceman, que de forma semelhante se sentava nesta posição central com um desenho cruzado e praticamente o mesmo nome, mas ele afirmou que era totalmente diferente.

O Acemen é um novo design para o Mini e mostra a direção futura que o Mini vai tomar. Há, como era de se esperar, muitas pistas da herança do Mini, com o uso do verde clássico britânico para o telhado e alguns elementos interiores para refletir os dias de glória das corridas britânicas,

O design vai além, com vincos no exterior projetados para imitar as costuras de solda do clássico Mini, um uso liberal dos motivos da bandeira Union Jack, para evocar lembranças dos anos 60 Swinging - e é realmente para lá que o Mini está se dirigindo: uma revolução para a marca, para avançar para um futuro mais verde.

O Aceman foi projetado como um modelo totalmente elétrico, com o Mini visando mudar inteiramente para o elétrico até 2030, mas também visando reduzir o impacto geral do veículo através da eliminação de coisas como couro e cromo e, em vez disso, utilizando materiais reciclados e sustentáveis.

O interior mostra os benefícios de um trem de força elétrico, com uma cabine espaçosa. Ele foi minimizado, reduzindo a interface interior apenas para o mostrador central e a fila de interruptores de comutação.

Novamente, embora isto seja visto nos atuais Mini carros, é também um reflexo do Mini original dos anos 60, e aqui os comutadores controlam o freio de estacionamento, a seleção de engrenagens, o modo Experience e o volume.

Futuros carros elétricos: próximos carros movidos a bateria que estarão nas estradas nos próximos 5 anos Por Chris Hall · 22 Março 2022 Estes são os EVs que estão confirmados para chegar em 2021 e no futuro próximo

Há um novo visor OLED central, acionado pelo Android, mas que o Mini diz ser baseado no sistema atual (que, por sua vez, é baseado no sistema da BMW). No conceito não há nenhum sinal real da funcionalidade prática do dia-a-dia que poderia apresentar, concentrando-se, em vez disso, nos modos de experiência. Este é um conceito, afinal de contas.

Para expandir além das limitações do display, Mini também está usando a tecnologia de projeção neste conceito para transportar gráficos e informações para o traço. Isto pode, por exemplo, mostrar um mapa estendido através do painel do carro que parece ótimo, mas na realidade, provavelmente não é muito prático quando se está dirigindo de fato.

Há um grande jogo de personalização digital através destes sistemas, emparelhando com o sistema de som do carro - pelo qual nos referimos ao sistema de som exterior e não ao interior - e refletido através de gráficos no exterior do carro também.

Parte disto permanece na terra do conceito e é um pouco divertido - como os gráficos digitais passando pela frente do carro e através dos faróis, mas Mini diz que em teoria, é possível ter padrões de luz traseira personalizáveis. A Mini já oferece o padrão Union Jack em seu carro atual - e a sugestão aqui é que você poderia ligá-lo se quiser ou desligá-lo.

Dado que a BMW acaba de abrir uma gama de opções de assinatura como assentos aquecidos, não ficaríamos surpresos em ver as luzes traseiras da Union Jack como uma opção de assinatura em um futuro carro Mini.

Desde o interior em malha até o rack de teto esportivo Union Jack, há muito para absorver visualmente no Mini Concept Aceman. O modelo de produção será mais estreito, as rodas serão um pouco menores, mas muito do que você vê é provável que siga para dentro do carro que rolará fora da linha de montagem em 2024.

Projetado como um crossover urbano premium, não há nenhuma palavra sobre o alcance ou desempenho do Mini Aceman, ou sobre o preço - mas esperamos ouvir muito mais até 2023.

Escrito por Chris Hall.