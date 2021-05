Como o plano de recarga de EV tudo-em-um da BMW / Mini visa reduzir a ansiedade de alcance

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O novo plano de recarga tudo-em-um da BMW / Mini foi lançado no Reino Unido com o objetivo de reduzir a ansiedade de alcance e basicamente tornar o carregamento muito mais fácil. Se você dirigiu um carro elétrico, sabe como é sentir a carga diminuindo diante de seus olhos.

Carregar - especialmente durante viagens mais longas - continua sendo a principal desvantagem de comprar um carro elétrico, além do custo inicial mais alto.

A ideia direta do BMW Charging ou Mini Charging , como os esquemas são chamados, é que você paga um provedor, mas tem acesso a mais de 11.000 pontos de carregamento em todo o Reino Unido (e 173.000 pontos de carregamento em toda a Europa) por meio de um único cartão RFID em vez de o cenário irritante de ser inscrito em vários provedores e ter cartões e aplicativos para cada um.

A rede atual de carregamento e mini carregamento da BMW inclui BP Pulse (incluindo ChargeYourCar), ESB, Osprey, Source London e Chargepoint Network UK (incluindo Instavolt) e outros. Algumas estações de carregamento de alta potência via Ionity também fazem parte da rede BMW Charging.

Você pode ver onde estão os pontos mais próximos graças à navegação no carro, além de seu histórico de carregamento e taxas mostradas em seu aplicativo BMW / Mini ou no site. Os custos são faturados mensalmente.

Você pode pagar conforme o uso (apenas pagar pelo que usar) ou, para usuários regulares, inscrever-se para obter uma assinatura. O pacote BP Pulse (£ 7,85 por mês) oferece aos clientes preços preferenciais por / kWh ao cobrar em mais de 5.500 pontos de carregamento de pulso de bp. Os usuários que usam carregamento de até 43kW AC ou 50kW DC economizam £ 0,13 por kWh em comparação com o preço pré-pago, e aqueles que usam carregamento de 150kW DC economizam £ 0,15 por kWh.

O esquema também permite que a BMW / Mini ofereça pacotes gratuitos para novos clientes elétricos e híbridos - os proprietários do novo Mini Electric têm acesso gratuito à rede BP Pulse por um ano.

Para os motoristas que usam a rede de carregamento Ionity, o pacote Ionity Plus (£ 11,30 por mês) economiza £ 0,43 por kWh ao usar até 350kW de carregamento DC. Ionity é uma joint venture fundada pela BMW, Daimler, Ford e Volkswagen. Existem cerca de 340 dessas estações de carregamento na Europa, mas apenas 13 no Reino Unido. Clientes BMW iX3 ou BMW iX podem obter este pacote por 12 meses grátis.

O novo plano - pelo menos do lado do Mini - foi revelado em um evento de lançamento recente em que participamos para o novo Mini e Mini elétrico atualizado na icônica fábrica do carro em Cowley, Oxford. A nova versão icônica do Mini tem agora inacreditavelmente 20 anos (sim, realmente) e a atualização de design mais recente também traz várias atualizações de tecnologia para os carros padrão.

Você pode ver como o design do Mini evoluiu na imagem abaixo, com os carros mais novos tendo uma postura diferente e muito menos cromados do que os modelos iniciais.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

Mais de 5 milhões de Minis saíram da linha de produção no Reino Unido. Cerca de 1.000 são produzidos a cada dia, ou um a cada 67 segundos!

Uma tela sensível ao toque de 8,8 polegadas agora é padrão, enquanto a tela digital atrás do volante do Mini Electric agora está disponível em todos os modelos como opcional.

Agora há uma grade maior com um contorno hexagonal preto e um farol preto, enquanto as luzes de posição inferior foram substituídas por entradas de ar para melhor aerodinâmica. Existem novos indicadores laterais de LED e um farol de neblina traseiro também.

O Mini Electric 135kW (184hp) pode traçar suas origens até os testes do Mini E em 2009 e esta nova versão atualizada do modelo de lançamento Mini Electric do ano passado vem com algumas novas opções, bem como o design atualizado.

Ele vem nos níveis de acabamento 1, 2 ou 3, bem como na edição Collection com rodas de liga leve Electric Collection de 17 polegadas e outras opções, como a pintura metálica Island Blue. Estaremos postando uma revisão do novo modelo em breve.

Novamente, um alcance de 145 milhas é citado, mas como descobrimos ao dirigir o original, é improvável que você consiga essa quantidade de quilometragem. No entanto, o tempo de carga é decente com um carregador rápido de 50kW para que você possa recarregar em uma hora. São cerca de três horas em uma unidade doméstica de 7kW ou 12 horas em uma tomada doméstica padrão.

Em outra atualização tecnológica, Mini diz que também está lançando uma caixa opcional com Bluetooth que permitirá que você compartilhe seu carro com vários usuários.

Cada usuário pode reservar um slot com o aplicativo e, em seguida, eles podem abrir seu carro com seu telefone (usando Bluetooth) no momento apropriado (você não tem várias chaves). Você pode compartilhar com até 10 outras pessoas, por isso parece ótimo para famílias grandes ou pequenas empresas. Obviamente, você terá que certificar-se de que eles devolvam dentro do prazo ...

A BMW disse anteriormente que todos os Minis serão elétricos até 2030, a primeira linha de modelos da BMW a passar completamente para a energia elétrica, e também estreou um conceito de um modelo John Cooper Works que é o topo de gama elétrico no ano passado.

Escrito por Dan Grabham.