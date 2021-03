Mini será totalmente elétrico apenas a partir de 2030

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Mais e mais marcas automotivas estão começando a se comprometer com cronogramas ao longo dos quais começarão a eliminar os motores a combustível fóssil de suas linhas de montagem, e o mais recente sob o microscópio é o Mini.

Um relatório da Der Spiegel da Alemanha afirma que a BMW, dona do Mini, quer que ele seja totalmente elétrico até 2030, com o último carro movido a combustível fóssil saindo de sua fábrica em 2025.

Isso o tornaria o primeiro do grupo de emblemas da BMW a abandonar completamente os motores a gás, e uma mudança bastante grande para uma linha que tem apenas um EV puro no momento - o Mini Cooper SE (ou Mini elétrico).

De acordo com fontes do Der Spiegel, tudo isso deve ser anunciado em uma teleconferência sobre os lucros da BMW esta semana, incluindo o detalhe de que a esperança é que metade das vendas do Mini sejam totalmente elétricas até 2027.

Isso tudo será mais fácil de conseguir com mais carros reais para vender, e uma versão totalmente elétrica do Countryman, portanto, também deve começar a ser produzida em 2023, de acordo com o relatório.

Como o Mini tem sido tradicionalmente uma marca voltada para unidades urbanas mais curtas (o tipo que não evoca ansiedade de alcance), e tem apenas alguns modelos para vender, este é um piloto potencialmente sensato para BMW correr para testar as águas na conversão de um bradge para a eletrificação completa. Será interessante observar se isso dá o tom para suas outras marcas.

Escrito por Max Freeman-Mills.