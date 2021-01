Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante a última geração de Minis , apreciamos a direção, as especificações e a aparência desses pequenos carros divertidos, mas havia uma coisa que realmente nos irritava - e era a tecnologia do interior, especialmente os visores.

Quando o Mini renasceu com a aparência de BMW, ele carregou alguns elementos de design do antigo Mini "adequado". Isso levou ao interessante arranjo de mostradores no painel, um grande design de mostrador central e vários dispositivos de driver compactos, projetados para transmitir informações essenciais.

À medida que as coisas evoluíram e as telas tornaram-se mais importantes para os motoristas, elas foram incorporadas a algumas das peculiaridades do design de interiores do Mini. A atualização mais recente não corrige totalmente esse problema, mas vai de alguma forma para modernizar a coisa.

A grande mudança para o motorista é que o display digital que fez sua estreia no Mini Electric agora é padrão em toda a linha. Ele tem 12 centímetros de diâmetro e só contém informações essenciais, mas é ótimo que agora seja um kit padrão.

O mesmo ocorre com a tela colorida sensível ao toque de 8,8 polegadas no centro do carro. Isso significa que todos têm uma tela maior, o que é um progresso, embora ainda seja um pouco limitado pelo design físico no centro do carro.

Há uma interface completamente nova também e isso não é ruim. O antigo sistema estava mostrando sua idade e frequentemente achávamos que era um pouco ilógico e difícil de obter as informações que realmente queríamos. Não usamos a nova interface, mas Mini diz que mudou para novos gráficos modernos.

Agora também existem widgets ativos que podem ser acessados deslizando de baixo para cima na tela e ocuparão o centro da tela para ajudá-lo a obter as informações que deseja.

Além da tecnologia, há novas opções de volante, iluminação ambiente ampliada e uma série de mudanças no exterior do carro. Há novas rodas, os faróis traseiros Union Flag são agora padrão e há mudanças nos detalhes para modernizar um pouco o visual. Gostamos das opções exteriores Piano Black, que tornam o carro um pouco mais desportivo.

Mas também temos que dar uma palavra final ao telhado de vários tons. O Mini sempre ofereceu uma ampla gama de opções de personalização, mas o telhado de vários tons é realmente único, parecendo o tipo de coisa que você obtém em uma oficina de pintura personalizada.

O telhado multitom vê três tons de cores aplicados ao telhado em um processo molhado sobre molhado. Isso resulta não apenas em uma gradação de cor, mas em um acabamento completamente único, pois cada um terá pequenos desvios.

Para quem deseja algo totalmente único, existe a Mini Electric Collection. Limitado a 300 modelos no Reino Unido, é baseado no acabamento superior de Nível 3, mas depois vem com o teto de vários tons, escolha de cores de pintura exclusivas, rodas de 17 polegadas e gráficos externos exclusivos.

Escrito por Chris Hall.