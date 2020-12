Mini apresenta um conceito John Cooper Works Electric para empolgar os fãs de EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mini lançou o Cooper SE - o Mini Elétrico - em 2019, iniciando o movimento em direção à eletrificação. A questão do aumento do desempenho sempre esteve em segundo plano, com o Mini já colocando algumas escotilhas mais quentes na estrada no passado.

Para atender a essa demanda, o Mini compartilhou detalhes de um conceito John Cooper Works, levando o Mini esportivo também para a era elétrica. Não foi dito muito sobre isso - não há números de desempenho - mas mostra um design um pouco mais estilizado.

A maior coisa que você notará é a asa na borda de fuga, enquanto os arcos das rodas também parecem ter mais detalhes para um visual mais agressivo. O carro é camuflado, mas é bem claro como ele se parece e como se relaciona com os modelos JCW e Mini elétricos atuais.

Vai estar em desempenho onde qualquer John Cooper Works EV seria julgado: o Mini Electric atual alinha-se estreitamente com o Cooper S em termos de desempenho e sensação de direção, embora o alcance seja a maior desvantagem. Ele não tem uma bateria enorme, mas para um carro pequeno, isso pode não importar.

Um dos benefícios inerentes aos grupos motopropulsores elétricos é o desempenho. O torque instantâneo e a velocidade fora da linha têm apelo instantâneo, mas dirigir um EV forte logo esgota a bateria. Ainda assim, o Mini conseguiu manter aquela sensação de gokart no Cooper SE, então suspeitamos que o JCW elétrico será uma explosão de dirigir também.

O que vai faltar, no entanto, é a opção de uma caixa manual, mas suspeitamos que a velocidade de 0-62 mph do JCW de 6,1 segundos será muito fácil de alcançar - e não há nada que impeça o Mini de torná-lo mais rápido para tentar e levar para casa que mensagem de que elétrica é o futuro. O Mini atual também oferece carregamento de apenas 50kW e, com o aumento de carregadores de taxa mais alta disponíveis, esta também é uma área fácil para um aumento de velocidade.

Esperávamos ver o preço aumentado de acordo com a forma como o JCW fica acima da Hatch normal - mas o que realmente queremos ficar de olho são os componentes internos. Embora o Mini seja um carro confortável, pensamos que o interior precisa de elevador e o sistema de infoentretenimento precisa de um redesenho para aproveitar melhor o espaço oferecido.

Não sabemos exatamente quando veremos o lançamento de um novo modelo elétrico do Mini, mas mostrar esse conceito sugere que pode ser bem no início de 2021.

Escrito por Chris Hall.