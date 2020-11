Mini Vision Urbanaut é um conceito de salão de direção da era espacial para mobilidade urbana

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os carros-conceito vêm em muitas formas, desde o final da produção, até o que é basicamente uma fantasia abstrata.

O Mini Vision Urbanaut definitivamente cai para o final da escala fantasia, com quase a única coisa que você pode relacionar a um Mini é o fato de que as rodas ficam bem nos cantos. Ok, então os faróis e a grade expressivos também têm dicas do Mini, mas nas próprias palavras do Mini, ele é "excepcionalmente alto".

É um carro, mas parece mais um minúsculo campervan, graças ao interior em estilo lounge e à única porta deslizante lateral. Imagina um futuro quando ficará acomodado no interior, rodeado por acabamentos suaves, relaxando enquanto é transportado para onde quer que vá.

O fato de você poder girar o banco dianteiro - exigindo que o para-brisa levante - faz você se perguntar se se trata mesmo de mobilidade urbana ou de uma solução para os altos preços dos aluguéis nos centros urbanos, porque parece um pequeno apartamento sobre rodas.

O Mini não fala muito sobre a direção real, exceto dizer que seria elétrico e autônomo, é claro, com a coisa toda sendo realmente um experimento do que você pode fazer com espaços pequenos.

Vimos vários veículos Vision do grupo BMW nos últimos anos. A visão anterior do Mini tinha uma pele digital e um bizarro mostrador Cooperizer, enquanto o conceito do Rolls Royce era como um iate Star Wars com bagagem combinando.

É muito divertido, mas temos certeza de que as pessoas compram Minis para ter aquela sensação de dirigir um kart. Estaríamos preocupados que os passageiros deslizassem ao redor do lugar conforme você toma essas curvas mais rápido do que deveriam nesta pequena criatura, não que imaginemos que isso algum dia aconteceria dessa forma.

Escrito por Chris Hall.