A Mercedes-Benz acabou de pagar o modo de desempenho do seu EV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz está agora cobrando uma assinatura que desbloqueia a potência total de alguns EV, com o EQE e EQS dois exemplos ganhando uma taxa anual de US$1.200.

A assinatura, que custa US$1.200 antes de impostos, podemos acrescentar, dará um impulso à aceleração, bem como incluirá um "ajuste da curva característica do motor, torque e saída máxima". A montadora alemã também observa que os ajustes nos motores vêm independentemente do modo Dynamic Select escolhido pelos motoristas.

A partir de agora, as melhorias de desempenho estão listadas como chegando ao Mercedes-EQ E QE 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQE SUV 350 4MATIC, Mercedes-EQ EQS 450 4MATIC e Mercedes-EQS SUV 450 4MATIC. O aumento de desempenho que os compradores podem esperar dependerá do veículo que possuem - mas a Mercedes-Benz diz que os motoristas podem esperar entre 0,8 e 1 segundo inteiro de aceleração de 0-60 mph.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Entretanto, esta não é a primeira vez que uma empresa automobilística faz a rota de assinatura com uma característica. A famosa BMW disse que ia começar a cobrar das pessoas que ligassem seus assentos aquecidos. Isso aconteceu exatamente como seria de se esperar, e até agora as coisas também não estão indo muito bem com a Mercedes-Benz.

As melhores ofertas da Black Friday US 2022: Echo, Sony 1000X, Pixel e muito mais Por Chris Hall · 24 Novembro 2022 · Black Friday e Cyber Monday é o maior evento de vendas do ano e há muitos descontos disponíveis.

Neste momento não está claro se esta assinatura será feita internacionalmente, mas já está listada como "em breve" na loja americana da Mercedes-Benz. Chegamos até a empresa para obter confirmação de qualquer forma. Também ainda não se sabe se isto se expandirá para outros EV da Mercedes-Benz no futuro.

Escrito por Oliver Haslam.