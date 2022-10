Mercedes-Benz revela EQE SUV e está em uma classe própria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - A Mercedes-Benz revelou o EQE SUV e o AMG EQE-SUV em Paris antes do Salão do Automóvel de Paris, dando continuidade aos dois salões EQS e EQE e ao EQS SUV.

O Mercedes-Benz EQE SUV funciona na plataforma totalmente elétrica e os modelos europeus têm uma faixa de fornecimento entre 460 e 590 quilômetros, dependendo do modelo e da configuração. Em termos de potência, você está olhando para uma potência entre 215kW e 300kW, novamente dependendo do modelo.

Evoluindo a partir do projeto do EQE Saloon, o SUV EQE é mais compacto, enquanto afirma entregar um dos mais espaçosos representantes de sua classe. Ele oferece uma distância entre eixos de 3030mm, que é 90mm mais curta do que o EQE Saloon, enquanto há um comprimento de 4863mm, largura de 1940mm e altura de 1686mm.

Há uma gama de recursos padrão a bordo, incluindo o Attention Assist e o Active Lane Keeping Assist, embora haja também opções, incluindo a tela Hyper screen do MBUX.

A MBUX Hyperscreen tem três telas fundidas uma na outra, abrangendo uma tela total de mais de 1410mm. O passageiro tem a opção de uma tela OLED de 12,3 polegadas com sua própria interface de usuário, enquanto as câmeras dentro do carro reconhecem se o motorista está olhando para aquela tela e a escurecem automaticamente para segurança e proteção.

Há uma série de programas de direção no SUV EQE também, incluindo Eco, Comfort, Sport e Individual, mas os modelos SUV EQE com 4Matic também têm um programa Offroad. O EQE SUV pode ser elevado em até 30mm para aumentar a distância ao solo e há a opção de direção do eixo traseiro com um ângulo máximo de direção de 10 graus.

Como seria de se esperar, há pilhas de outras tecnologias a bordo também, incluindo a parceria com a Apple que vê a Apple Music e o Spatial Audio introduzidos nos carros pela primeira vez - anunciados junto com a revelação deste modelo - e a Navegação com Inteligência Elétrica. Esta última planeja a rota mais rápida e conveniente incluindo as paradas de carregamento e calculará os custos estimados de carregamento por parada de carregamento também.

O preço e a disponibilidade do Mercedes-Benz EQE SUV e AMG EQE SUV ainda não foram revelados. Não espere que seja barato, mas espere que você provavelmente queira um.

