PARIS, FRANCE (Pocket-lint) - A Mercedes revelou o impressionante SUV EQE e o SUV AMG EQE em Paris, antes do Salão Automóvel de Paris, mas junto com a estréia mundial dos SUV elétricos premium, a empresa alemã também anunciou parcerias com a Apple Music e a Universal Music Group.

As parcerias têm como objetivo "proporcionar a derradeira experiência in-car com Dolby Atmos", com a idéia de reconhecer não apenas como a música é criada, mas como ela é reproduzida - sendo o carro naturalmente um dos meios de reprodução.

A colaboração com a Universal Music Group verá o enorme selo musical oferecer a seus músicos e artistas a oportunidade de basear a aprovação da música em como a mistura final soa em um Mercedes Benz e introduzir um selo "Aprovado em um Mercedes-Benz", dito ser o "Gold Standard of Sound".

Enquanto isso, a parceria com a Apple Music vê os carros Mercedes-Benz como os primeiros dispositivos não-Apple a oferecer Spatial Audio com Dolby Atmos da Apple Music nativamente em um veículo. Até agora, o Spatial Audio da Apple com Dolby Atmos só podia ser experimentado dentro do próprio ecossistema da empresa - através dos AirPods 3, AirPods Pro, AirPods Pro (2ª geração) e AirPods Max.

Aqueles que possuem um Mercedes-Benz compatível - que inclui o Maybach, S-Class, EQE, EQE SUV, EQS e EQS SUV - juntamente com os sistemas de som Burnmester High-End 4D e 3D opcionais e uma assinatura Apple Music, poderão experimentar as faixas com Spatial Audio como foram concebidas. A idéia é que as faixas "Aprovado em um Mercedes-Benz" soarão como o artista planejou.

O sistema de som Mercedes Burnmester High-End 4D inclui 31 alto-falantes, incluindo seis spielers 3D que emitem som de cima, quatro alto-falantes quase auriculares nos assentos dianteiros e um subwoofer de 18,5 litros. Há também oito transdutores de som, com dois por assento, dois amplificadores e 1750 watts de potência.

Como mencionado acima, porém, a Apple Spatial Audio chegará a qualquer um dos carros Mercedes-Benz mencionados acima com um sistema de som Burnmester Premium, seja 3D ou 4D, feito depois de 2021.

Quaisquer novos modelos encomendados a partir de 17 de outubro de 2022 incluirão Apple Music com Spatial Audio da fábrica, enquanto que aqueles modelos já em circulação verão uma atualização acontecer por via aérea. O tempo para essa atualização ainda não foi confirmado, mas nós o manteremos informado.

