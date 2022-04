A Mercedes agora tem um SUV elétrico de luxo, o SUV Mercedes EQS

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz lançou oficialmente o último modelo elétrico em sua linha, o EQS SUV.

Este se encontra nas mesmas plataformas que o Mercedes EQS, o carro-chefe da empresa, mas agora leva o luxo para a era do SUV, com a opção de sete assentos.

O novo modelo de SUV vem com tração traseira ou em todas as rodas, com três versões diferentes planejadas: EQS 450+, EQS 450 4MATIC e EQS 580 4MATIC. O emblema 4MATIC indica que é de tração nas quatro rodas, com motores dianteiros e traseiros.

Como tal, os modelos EQS 450 têm ambos uma potência de 265kW, enquanto os 580 giram até 400kW. A faixa é dada como 536-660 km (333-410 milhas) para os 450+, enquanto os modelos 4MATIC ambos afirmam oferecer 507-613 km (315-380 milhas).

Todos os modelos suportam carregamento de 200kW, portanto, se você puder encontrar um carregador rápido, você será capaz de retornar a essas viagens de longa distância com o mínimo de atraso. Há uma enorme bateria de 107,8kWh.

Com uma altura de viagem superior a 20 cm em relação ao salão EQS, há direção em todas as rodas, bem como suspensão pneumática com amortecimento continuamente adaptativo. Para as versões 4MATIC, há um modo de direção Offroad, juntamente com modos mais regulares como Eco, Conforto e Esporte.

O interior é projetado para um padrão superior, com a Mercedes querendo apelar para aqueles que querem um SUV elétrico de luxo, com uma enorme tela MBUX Hyperscreen no interior que preenche o traço, apoiado pelo som Dolby Atmos do sistema de som Burmester.

Esta tela tem cerca de 141cm de largura, fundindo uma série de telas para dar a impressão de que é uma tela gigante - mas resulta em uma tela de 12,3 polegadas apenas para o passageiro, que pode assistir ao conteúdo em movimento. Ele detectará se o motorista tenta olhar para o lado, diminuindo o conteúdo para que o motorista tenha que se concentrar na direção em seu lugar.

Há uma tela de realidade aumentada opcional, dando-lhe uma área de visualização de 77 polegadas para colocar a informação diretamente na linha de visão, de modo que não há falta de tecnologia para o motorista também.

Enquanto a terceira fila de bancos é opcional, a segunda fila tem bastante espaço e é ajustável eletricamente, enquanto há espaço suficiente para levar quatro sacos de golfe.

Se tudo isso não fosse suficiente, o Mercedes EQS SUV tem até sua própria fragrância: não se trata mais do cheiro do diesel, em vez disso é o MOOD mimosa nº 6, descrito como "dominado pelos aromas de violeta, laranja, groselha preta e framboesa", antes de ser atingido com "nuances de fragrância amadeiradas e resinosas de tabaco, cedro, sândalo e mel". Parece ótimo.

Há muito para afundar seus dentes enquanto a Mercedes carrega para frente com seus carros elétricos. Enquanto isto se destina ao topo de gama do mercado, para rivalizar com o BMW iX ou o Audi e-tron, se você quiser algo um pouco mais acessível e um pouco menos Mercedes, você poderia experimentar o Smart #1.

O preço total e a disponibilidade ainda estão por confirmar.

Escrito por Chris Hall.