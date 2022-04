Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma das maiores barreiras para trocar um carro a gasolina ou diesel por uma alternativa totalmente elétrica é a distância. Mesmo com os preços dos combustíveis em um nível recorde, ouvimos com freqüência isso e a infra-estrutura de tarifação citada como preocupação.

No entanto, as coisas estão melhorando rapidamente em ambas as áreas e a Mercedes-Benz revelou que seu conceito Vision EQXX conseguiu dirigir mais de 1.000 km (621 milhas) com uma única carga de bateria.

Completou sua primeira viagem bem-sucedida pela Alemanha, atravessando os Alpes suíços e terminando no norte da Itália. Atingiu um consumo médio de energia de 8,7 kWh a cada 100 km, o que incluiu a condução em condições de trânsito diárias.

O carro chegou a rodar a até 140 km/h na rodovia alemã e a velocidade máxima em outros lugares.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

A tecnologia EV utilizada no Mercedes-Benz Vision EQXX será implantada nos próximos carros de produção, portanto, este é um teste importante para o futuro dos veículos elétricos.

"Conseguimos! Atravessando mais de 1.000 quilômetros com facilidade em uma única carga de bateria e um consumo de apenas 8,7 kWh/100 km em condições de tráfego real. O VISION EQXX é o Mercedes mais eficiente já construído", disse Ola Källenius, presidente da Mercedes-Benz.

"O programa tecnológico por trás dele marca um marco no desenvolvimento de veículos elétricos". Ele sustenta nosso objetivo estratégico de 'Liderar em Elétricos'".

Escrito por Rik Henderson.