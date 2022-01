Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Foi em julho de 2021 quando a Mercedes-Benz anunciou pela primeira vez que estava fazendo um conceito de veículo elétrico - o Vision EQXX - capaz de entregar mais de 1000 km ou 620 milhas de alcance por carga.

Mas nunca soubemos que seria tão selvagem quanto agora. O Vision EQXX é realmente uma mistura visual da herança da Mercedes, jovem e velha, estrada e esporte, em forma de conceito.

Embora, claramente, seja um prelúdio do que está por vir: durante a revelação do CES 2022 , o Diretor de Design da Mercedes-Benz, Gorden Wagener, anunciou que uma versão legal para estradas provará sua eficiência de 1000 km na "primavera de 2022".

Então, como o Vision EQXX atinge valores tão altos? A Mercedes trabalhou com sua equipe de Fórmula 1 para desenvolver uma bateria nova e menor - mas, notavelmente, não de maior capacidade. A célula no EQXX detém 100 kWh de carga, mas é 50 por cento menor e 30 por cento mais leve do que a que você encontrará no Mercedes EQS .

Combine isso com um coeficiente de arrasto superbaixo (0,17) dada a forma aerodinâmica, um sistema de transmissão redesenhado, uma abordagem de eficiência orientada por software e painéis solares no teto do carro para adicionar energia suplementar e você tem um mestre de longo alcance em suas mãos.

Há muito mais aqui para atrair seu interesse também: de materiais sustentáveis usados em interiores - puxadores de porta de seda vegan ou tapetes de fibra de bambu, alguém? - para o display de uma peça para controlar o sistema de infoentretenimento.

Que a equipe trouxe este conceito à vida - quer você goste de olhar para sua cauda super longa ou não - em apenas 18 meses é bastante notável.

As melhores ofertas da Black Friday e Cyber Monday nos EUA de 2021: Sony 1000XM4, relógios Garmin e mais descontos Por Maggie Tillman · 3 Janeiro 2022