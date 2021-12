Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz prometeu apresentar o Vision EQXX, um novo protótipo que será o Mercedes-Benz mais eficiente de todos os tempos.

E por que a eficiência é importante? Porque à medida que avançamos para uma era pós-combustão, obter o máximo da energia da bateria está se tornando cada vez mais importante.

O Vision EQXX está prometendo mais de 1000 km de alcance.

A Mercedes-Benz apresentará o Vision EQXX como um destaque da CES 2022. O evento online acontecerá em 3 de janeiro de 2022 às 18h CET. Aqui estão os horários locais, globalmente:

São Francisco - 09:00 PST

Nova York - 12h EST

Londres - 17:00 GMT

Nova Delhi - 22:30 IST

Tóquio - 02:00 JST, 4 de janeiro

Sydney - 04:00 AEDT, 4 de janeiro

Você poderá assistir ao lançamento do Vision EQXX, pois a Mercedes-Benz estará hospedando um liststream. Ele estará disponível em vários canais, mas nós o incorporamos abaixo para você assistir.

O Vision EQXX está sendo anunciado como o Mercedes-Benz mais eficiente de todos os tempos, prometendo autonomia de 1000 km - ou 620 milhas - e obtendo 6 milhas por kWh com a bateria.

Essa é uma eficiência maior do que a obtida com os carros elétricos atuais, que podem chegar a 5 milhas por kWh - e quanto melhor eficiência, maior o alcance para qualquer tamanho de bateria. Naturalmente, ser mais eficiente significa que você pode reduzir o tamanho e o peso da bateria - diminuindo o custo geral - embora, como a Mercedes está no segmento de carros de luxo, essa provavelmente não seja a principal preocupação.

O objetivo do Vision EQXX é traçar uma rota para o futuro onde os carros elétricos podem ter um alcance igual ao dos grandes motores diesel, muitos dos quais lhe darão 600 milhas de alcance ou mais ao dirigir em velocidades de rodovia, que é onde os carros elétricos estão em sua resistência mais fraca em termos sábios.

O Vision EQXX terá como objetivo delinear a liderança da Mercedes-Benz em carros elétricos e demonstrar tecnologias que influenciarão o lançamento de mais modelos elétricos da marca.