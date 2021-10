Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz anunciou que o Dolby Atmos estará chegando para modelos selecionados em sua gama, o que significa que você poderá obter um áudio ainda mais envolvente quando estiver atrás do volante.

O Dolby Atmos terá o suporte do sistema de som Mercedes Burmester, um extra opcional em modelos selecionados, e inicialmente, o Atmos será integrado ao Maybach e ao S-Class, os modelos mais luxuosos da empresa.

Os primeiros exemplares equipados com a tecnologia de som são esperados para o verão de 2022 e, após o lançamento desses modelos de última geração, estarão disponíveis em carros Mercedes com o mais recente sistema MBUX.

"Nossos clientes esperam, com razão, o mais alto nível de prazer musical em um veículo Mercedes-Benz. Portanto, a Mercedes-Benz é uma das primeiras marcas de carros de luxo do mundo a contar com a tecnologia inovadora Dolby Atmos", disse Britta Seeger, membro do conselho de administração da Daimler AG e Mercedes-Benz AG responsável pelas vendas.

O sistema de som Burmester no Maybach e S-Class já é muito capaz, composto por 31 alto-falantes, incluindo alto-falantes que podem lidar com altura, para oferecer aquela experiência imersiva Dolby Atmos importante.

O sistema Burmester é avaliado em 1750W, tem dois amplificadores e um subwoofer de 18,5 litros também.

Embora o Dolby Atmos seja mais conhecido como uma tecnologia de home theater - permitindo o posicionamento de objetos de áudio ao redor do ouvinte - houve um surto de tecnologias musicais mais envolventes no ano passado.

Frequentemente apelidado de "áudio espacial", as mixagens Dolby Atmos de uma ampla variedade de músicas tornaram-se disponíveis por meio de serviços como Apple Music e Amazon Music, juntamente com outras tecnologias, como o áudio 360 Reality da Sony .

Amplamente suportado por fones de ouvido em algumas plataformas, o Dolby Atmos - tendo invadido nossa sala de estar - parece estar levando sua tecnologia de som em movimento. Esperamos que outros fabricantes de automóveis façam o mesmo nos próximos anos.