Mercedes EQE é o sedã executivo elétrico que todos sabíamos que viria

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes anunciou seu último carro elétrico, o EQE. Como o nome sugere, este é um Classe E elétrica, um dos cavalos de batalha da frota executiva da Mercedes.

A Mercedes não anda por aí com seus lançamentos de carros elétricos. Tendo começado com SUVs - o EQC e EQA , ele adicionou o EQB no início do ano , agora confirmando que ele estará disponível fora da China - antes de anunciar o carro-chefe, o EQS , o Classe S elétrico.

Como a noite segue o dia, o lançamento do Mercedes EQE é completamente previsível, embora exatamente como a Mercedes poderia nomear o menor sedã elétrico, o Classe C, ninguém sabe, considerando que o EQC já existe.

De volta ao EQE, a Mercedes deu mais espaço interior a esta versão elétrica do que você encontrará na versão a combustão. A cabine de passageiros vê os ocupantes sentando-se mais alto, com mais espaço para os ombros e mais longo no interior, enquanto um espaço de porta-malas de 430 litros foi mantido.

É 90 mm mais curto que o EQS, mas adota uma tela MBUX Hyperscreen semelhante (opcional). Isso faz com que todas as telas internas apareçam como um grande painel digital, atrás de uma única peça de vidro curvo. Na verdade, existem três telas (motorista, central, passageiro) e a Hyperscreen é opcional.

No exterior, o EQE é menos quadrado do que o Classe E regular, parecendo mais com o CLS, caindo para trás para tornar o carro o mais eficiente possível.

Há uma bateria de 90 kWh, oferecendo 170 kW de carga e prometendo até 410 milhas de alcance, embora isso dependa de como você dirige o carro. Há duas saídas de potência no lançamento, uma 250kW e 215kW, embora uma versão de desempenho de 500kW esteja chegando no futuro.

A tração nas quatro rodas e a direção do eixo traseiro estão disponíveis para o EQE, novamente com duas opções para alterar o ângulo de direção disponível.

A lista de opções deve ser exaustiva, com som de direção opcional, sistema de ar filtrado HEPA e muitos outros na lista.

Não sabemos se haverá uma versão carrinha, mas você verá o Mercedes EQE chegando às estradas em 2022.

