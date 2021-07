Os planos de eletrificação da Mercedes revelam Vision EQXX com alcance de 1000 km, com estreia em 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes-Benz desenvolveu seus planos elétricos e uma das manchetes é o Vision EQXX. O objetivo desse carro elétrico será percorrer mais de 1000 km por carga, com capacidade para percorrer mais de 6 milhas por kWh.

Fazendo as contas, para cobrir os 620 milhas de alcance almejado, você estaria procurando atingir mais de 6 milhas por kWh e usando uma grande bateria para chegar lá. O Mercedes EQS já tem uma bateria de 108 kWh, mas se a Mercedes puder aumentar a eficiência do carro, então uma bateria menor (ou seja, mais leve e mais barata) poderia ser usada.

A divisão Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain está trabalhando no projeto, com uma data prevista de 2022 para a estreia mundial do carro. O que é importante notar sobre este número é que a Mercedes deseja ser capaz de alcançá-lo ao dirigir "em velocidades normais de condução em rodovias".

Embora alguns carros elétricos retornem 5+ milhas por kWh ao dirigir com cuidado em velocidades mais baixas, é mais um desafio quando você entra na rodovia - portanto, esperamos algo que será realmente aerodinamicamente eficiente.

Seguindo em frente, a Mercedes confirmou que até 2022 haverá um carro elétrico em todos os segmentos que a Mercedes atender.

Em 2025, a Mercedes vai lançar três plataformas elétricas - MB.EZ para carros médios e grandes, AMG.EZ para carros de alto desempenho e VAN.EA para vans e veículos comerciais. O empolgante aqui serão as ambições AMG da Mercedes.

Tudo isso vai acompanhar os planos de construir oito novas gigafábricas para a produção de baterias, além da aquisição da YASA, com sede no Reino Unido, uma empresa especializada em motores de fluxo axial.

Para quem quer comprar um modelo elétrico da Mercedes, a notícia do Plug & Charge pode ser a parte mais interessante do ponto de vista prático. Este sistema fará sua estreia no Mercedes EQS em 2021, prometendo que você pode "conectar, carregar e desconectar sem a necessidade de etapas extras para autenticação e processamento de pagamento".

Isso se parece muito com a experiência que o Tesla oferece , onde tudo é controlado pelo carro quando você se conecta a um Supercharger, sem a necessidade de aplicativos, cartões de pagamento ou qualquer outra coisa.

A Mercedes continua a dizer que será totalmente elétrico em 2030 nos mercados que o permitirão - e agora temos uma ideia melhor de como a MB chegará lá.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS para a estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como funciona o CarPlay da Apple, com explicações sobre como usar o Google Maps, enviar mensagens e tocar música, entre