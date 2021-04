Mercedes EQS define o padrão da Classe S para carros elétricos de luxo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mercedes puxou as tampas do Mercedes EQS, dando-nos um carro elétrico de luxo, digno do emblema S. A Mercedes disse isso como qualidade Classe S no lançamento online.

É o primeiro Mercedes a ser projetado desde o início como um carro elétrico, em uma nova plataforma elétrica dedicada, com a Mercedes querendo empurrar as credenciais verdes do carro, com a fabricação também sendo neutra em carbono.

A Classe S há muito tempo é a escolha preferida para quem quer viajar com luxo, com tantos passageiros no banco de trás quanto na frente. A EQS continua isso e temos certeza que este será o carro a ser visto por celebridades e políticos que chegam em eventos oficiais.

O EQS tem um novo visual, com um novo design que a Mercedes comparou a um trem-bala, com um perfil realmente aerodinâmico. O interior do EQS já havia sido mostrado, incluindo a enorme tela MBUX interna, tão relevante na parte traseira quanto na dianteira.

Há muita potência por trás desse sistema MBUX, com fácil acesso a qualquer coisa que você quiser, então você pode sentar no banco do passageiro e assistir a um filme, não apenas na parte de trás. Também há autonomia de nível 2, então, com o pressionar de um botão, o EQS assumirá os controles para que você possa relaxar um pouco mais.

Há um espaço interior líder na classe para mantê-lo confortável em um interior luxuoso.

Para a bateria de 108 kWh, a Mercedes está citando um alcance de 770 km - mais de 400 milhas - enquanto carrega até 200 kW para mantê-lo na estrada. Aqui está um resumo dos modelos que serão oferecidos primeiro:

EQS 450+ - 245kW, RWD, 0-62mph 6,2s

EQS 580 4MATIC - 385 kW, AWD, 0-62 mph 4,3s

Haverá uma versão de desempenho de 560 kW no futuro, enquanto haverá uma versão de 90 kWh também. Nem todos os modelos estarão disponíveis em todas as regiões - por exemplo, o EQS 450+ é o único modelo que a Mercedes planeja oferecer no Reino Unido.

Para ajudar a convencê-lo, quem optar pelo EQS terá um ano de carregamento gratuito da rede Ionity.

O Mercedes EQS estará à venda no final do verão de 2021, com entregas previstas para o final de 2021.

Escrito por Chris Hall.